Iratus: Lord of the Dead está disponible para descargar gratis por tiempo limitado

No te lo puedes perder. GOG anunció oficialmente el cuarto y último videojuego que concederá como regalo a través de su tienda virtual a todos los usuarios a nivel mundial como parte de su oferta navideña Winter Sale.

Desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de enero, cualquier persona tendrá la posibilidad de reclamar sin costo Iratus: Lord of the Dead, un juego roguelike táctico desarrollado por Unfrozen Studios, el cual tiene lugar en un universo de fantasía oscura.

Los jugadores asumirán el papel de Iratus, un nigromante que acaba de despertar de su prisión milenaria y luchará por las fuerzas de la oscuridad. Para este propósito, dirigirá un ejército de muertos vivientes conformado de esqueletos, zombis, banshees y muchos más.

¿Cómo descargar gratis Iratus: Lord of the Dead en GOG?

Para acceder a esta promoción, ingresa al sitio web oficial de GOG y desplázate por la página principal hasta encontrar el banner de Iratus: Lord of the Dead. Una vez ahí, haz clic en el botón verde Yes, and claim the game, inicia sesión en tu cuenta y listo.

El juego se añadirá a tu biblioteca personal en cuestión de segundos. Para poder descargarlo en tu computadora, sigue estos pasos:

Sitúate sobre el ícono de perfil ubicado en la parte superior para desplegar el menú Haz clic en la opción de Games para acceder a tu biblioteca de juegos Busca y selecciona Iratus: Lord of the Dead Elige el sistema operativo de tu computadora y el idioma Despliega el menú Download offline backup game installers Haz clic en cada uno de los archivos para iniciar la descarga.

El videojuego lo puedes reclamar directamente desde la página principal de GOG. Foto: La República

¿Cuáles son los requisitos del sistema para descargar el juego?

Requisitos mínimos:

Especificaciones técnicas Windows Mac Linux Sistema operativo Windows 1 (64 bits) macOSX 10.11 o posterior Ubuntu 18.04 o superior Procesador Intel Core 2 Duo 2.4 GHz Intel Core 2 Duo 2.4 GHz Intel Core 2 Duo 2.4 GHz Memoria RAM 1 GB 1 GB 1 GB Tarjeta gráfica Open GL 3.2+ Compliant Open GL 3.2+ Compliant Open GL 3.2+ Compliant Almacenamiento 3.500 MB disponibles 3.500 MB disponibles 3.500 MB disponibles DirectX Version 9.0c - - Sonido Compatible con Direct X9 - -

Requisitos recomendados: