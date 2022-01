Genshin Impact: ¿cómo conseguir protogemas gratis utilizando los códigos del 2 de enero?

No hay duda de que las protogemas de Genshin Impact son el objeto más querido para los fanáticos de este famoso videojuego RPG, ya que permiten comprar todo tipo de artículos disponibles en la tienda de la app, como nuevos personajes, armas, moras, aumentos de nivel, etc. A continuación, te revelamos los nuevos códigos exclusivos para el 2 de enero de 2022. ¿Cómo reclamarlos?

A diferencia de los códigos diarios de Free Fire, los de Genshin Impact tienen poca duración debido a que millones de personas de todo el mundo proceden a canjearlos, así que reclámalos cuanto antes, no vaya a ser que expiren y te quedes sin premio. En caso no sepas cómo beneficiarte con estas claves publicadas por miHoyo, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar paso a paso.

Códigos de Genshin Impact del 2 de enero de 2022

GENSHINGIFT

50 Protogemas y 3 Ingenios del Héroe.

BSPD3ZRXU985

60 Protogemas y 10.000 Mora.

BSNUJGQFUTPM

100 Protogemas y 50.000 Mora.

NB6VKHQWVANZ

100 Protogemas y 5 Ingenios del Héroe

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Canjear los códigos de Genshin Impact del 2 de enero es algo bastante fácil. Sin embargo, debes cumplir un requisito, y es haber alcanzado el rango de aventura 10. En caso todavía no logres llegar a ese nivel, deberás seguir ganando experiencia dentro de este videojuego. Si cumples ese requerimiento, solo sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Genshin Impact (puedes acceder desde este enlace)

Inicia sesión en tu cuenta de miHoyo

Escribe uno por uno los códigos en el tercer recuadro en blanco

Haz clic en el botón canjear

Abre Genshin Impact en tu dispositivo favorito y dirígete al menú de Paimon

Visualizarás un mensaje con tus recompensas en la sección correo.

Genshin Impact: revelan las características y todo lo que tienes que saber de Yae Miko

Aunque la versión 2.3 de Genshin Impact llegó hace un par de días, y varias filtraciones ya han revelado información sobre la versión 2.4, no es de extrañar que las nuevas incorporaciones de personajes generen tanto entusiasmo por cada nueva actualización, ya que son uno de los principales atractivos del juego.

En este sentido, una reciente información de Gamerant indica que Yae Miko, un próximo personaje de Electro de cinco estrellas, llegará a Genshin Impact en una futura actualización de Inazuma, que será la nueva región en el juego RPG free to play, creado por miHoYo.