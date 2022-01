‘PUBG: New State’ muestra las primeras imágenes de su nuevo mapa que llegará en 2022

PUBG: New State se ha convertido en el nuevo éxito de los juegos móviles para iOS y Android con más de 23 millones de descargas en su primera semana. Por tal motivo, la desarrolladora de videojuegos Krafton prepara novedades y mejoras para el año 2022.

En un mensaje de Feliz Año Nuevo, el desarrollador reveló que estaba trabajando en un nuevo campo de batalla que se lanzará a mediados de 2022. Si bien no se revelaron detalles al respecto, parece tener un terreno accidentado con vegetación y montañas.

“Aunque estamos preparando muchas actualizaciones e hitos para el año próximo, una de nuestras prioridades de cara a 2022 es continuar realizando mejoras para cumplir y superar las expectativas dentro y fuera de los campos de batalla”, afirma el comunicado del desarrollador de PUBG: New State.

Actualmente, PUBG: New State tiene dos mapas de Battle Royale, el exclusivo Troi y una versión mejorada de Erangel. Ambos tienen un tamaño de 8×8 kilómetros. Krafton no ha revelado cuál será el tamaño del próximo mapa de New State.

Nuevo mapa de PUBG: New State. Foto: Krafton

Imágenes del nuevo mapa de PUBG: New State. Foto: Krafton

El desarrollador también reveló que estaba trabajando en una “gran cantidad de contenido nuevo” que se lanzará en 2022. El primero de ellos saldrá en los primeros dos meses del próximo año.

De otro lado, Krafton también lanzará pronto dos mapas, Kiki y Tiger, en PUBG: Battlegrounds. Según las imágenes, el nuevo mapa no se parece a ninguno de estos.