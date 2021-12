Genshin Impact: ¿cómo canjear los códigos del 31 de diciembre por protogemas gratis?

Las protogemas de Genshin Impact son el artículo más preciado para los fans de este videojuego RPG, ya que permiten comprar personajes, armas, moras, aumentos de nivel, entre otros objetos que están disponibles en la tienda de la aplicación. A continuación, te dejamos los nuevos códigos exclusivos para el 31 de diciembre de 2021. ¿Cómo canjearlos?

A diferencia de los códigos diarios de Free Fire, los de Genshin Impact tiene poca duración, debido a que millones de personas de todo el mundo proceden a canjearlos, así que reclámalos cuanto antes, no vaya a ser que expiren y te quedes sin premio. En caso no sepas cómo beneficiarte con estas claves publicadas por miHoyo, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar.

Códigos de Genshin Impact del 31 de diciembre 2021

GENSHINGIFT

RKATE55XNW0L

A5VUWSWKPH4D

Z5WRMWKKFXPD

XDN9Q7N7CY68

YUQ3QUVS823W

41NB4GXP8NJR

Z4G0E6PHS5AW

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Canjear los códigos de Genshin Impact del 31 de diciembre es algo bastante fácil. Sin embargo, debes cumplir un requisito, y es haber alcanzado el rango de aventura 10. En caso todavía no logres llegar a ese nivel, deberás seguir ganando experiencia dentro de este videojuego. Si cumples ese requerimiento, solo sigue estos pasos: