Códigos de Roblox de enero 2022: ¿cómo obtener ropa, mascotas y accesorios gratis?

Si eres fanático de Roblox, debes saber que este videojuego se diferencia de otros, debido a que permite que los jugadores creen sus propios ‘minigames’, los cuáles luego pueden compartir con otros usuarios para que ellos también se diviertan. Los ejemplos más populares son Roblox One Piece Rose, Roblox Squid Game, Adopt Me!, incluso hay uno llamado Peru City que te permite recorrer las calles de Lima.

La popularidad de Roblox es tan grande que los desarrolladores suelen publicar códigos promocionales (promocodes), los cuales permiten que los fanáticos puedan obtener diversas recompensas totalmente gratuitas. Por lo general, estos códigos se van publicando regularmente; sin embargo, ya se sabe los primeros que estarán disponibles a partir de enero de 2022. Aquí te dejamos la lista completa.

PUEDES VER: Paris Hilton inicia su propio negocio de metaverso en el videojuego Roblox

Códigos de Roblox en enero 2022

ROSSMANNCROWN2021: Corona de guitarras eléctricas

Corona de guitarras eléctricas MERCADOLIBREFEDORA2021: Fedora de flamenco

Fedora de flamenco KROGERDAYS2021: Gafas de golf

Gafas de golf 100MILSEGUIDORES: Mochila de celebración

Mochila de celebración WALMARTMEXEARS2021: Orejas de conejo

CARREFOURHOED2021: Sombrero pasta

Sombrero pasta AMAZONFRIEND2021 : Compañero de nieve

: Compañero de nieve TARGETMINTHAT2021: Sombrero peppermint

Sombrero peppermint SMYTHSCAT2021: Sombrero King Tab

Códigos de Roblox para el juego Island of Move

StrikeAPose : gorra

: gorra SettingTheStage : mochila

: mochila DIY : varita de cristal

: varita de cristal WorldAlive : mascota de cristal

: mascota de cristal GetMoving : gafas

: gafas VictoryLap: auriculares

Códigos de Roblox para el juego Build It, Play It: Mansion of Wonder

ThingsGoBoom - varita

- varita ParticleWizard - hombrera

- hombrera FXArtist - accesorio

- accesorio Boardwalk - varita

¿Cómo canjear los códigos?

Si eres nuevo en Roblox y no sabes cómo canjear estos códigos, no te preocupes, ya que es bastante sencillo. Primero deberás abrir el chat del videojuego y escribir “!Code” (sin comillas), luego un espacio y el código respectivo. Ten en cuenta que las mayúsculas y minúsculas son importantes a la hora de reclamar tu premio, si te equivocas por error, no tendrás tu recompensa.