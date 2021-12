PlayStation 5: crean aplicación que te permite configurar los gatillos y luz LED del DualSense

Es sabido que la PlayStation 5 es superior a sus predecesores en lo que respecta al hardware, pero la principal característica de la consola se encuentra en su mando DualSense, el cual cuenta con tecnología háptica que le añade más inmersión a la experiencia de juego.

Esta característica se encuentra en los gatillos adaptativos del mando de PS5, los cuales reaccionan de acuerdo a las acciones que realizamos dentro del videojuego. Por ejemplo, podemos sentir cómo se tensa un arco antes de disparar una flecha o lo complicado que es manejar bajo la lluvia en una carrera de autos.

Sin embargo, algunos usuarios no están satisfechos con el nivel de inmersión que ofrecen los gatillos o alguna otra característica del mando DualSense. Si eres uno de ellos, te contamos de la existencia de una aplicación para iPhone y iPad que te será de mucha ayuda.

PS5 Controller Trigger Test es una aplicación no oficial de PlayStation desarrollada por Rihab Mehboob. Esta app se encuentra disponible únicamente para dispositivos móviles de Apple y ofrece lo siguiente:

Interfaz simple y atractiva

Prueba todo tipo de efectos, con todos los valores posibles

Modifica cada gatillo por separado

Modifica la luz del control y monitoréa la batería

Feedback háptico al interactuar

Soporte de voz

3D Touch

La aplicación cuesta $1.99 en la App Store y está disponible en iPhone y iPad. Foto: App Store

Cuando instales la aplicación en tu iPhone o iPad, debes vincular tu mando DualSense con la aplicación para acceder al panel de calibraciones para configurar la posición de inicio del efecto, la fuerza de resistencia de los gatillos, la amplitud y frecuencia de la vibración, la luz que emite el control, entre otros.

Es importante mencionar que PS5 Controller Trigger Test no es una aplicación gratuita, ya que su precio en la App Store es de $1.99. Eso sí, ten en cuenta que al ser una aplicación no oficial de PlayStation es posible que su funcionamiento no sea óptimo.