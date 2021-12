Todos lo quieren. La mañana de este jueves 30 de diciembre fue particular para los usuarios de la plataforma Epic Games Store. Si bien esta tienda virtual viene regalando un juego gratis diario por temporada navideña, el obsequio de esta jornada ha destacado por sobre otros, debido a que se trata no de uno, sino de tres títulos muy populares. ¿Lo mejor? Es una trilogía completa de gran notoriedad en los últimos años, nada menos que la saga de Tomb Raider hecha por Crystal Dynamics.

La más reciente trilogía de Lara Croft puede reclamarse gratuitamente a través de la Epic Games Store desde este 30 de diciembre. Esta estará en una promoción extensa que será válida hasta el próximo 6 de enero, por lo que hay tiempo de sobra para asegurarse una copia.

Esta trilogía contiene Tomb Raider: Game of the year edition (2013), Rise of the Tomb Raider: edición del 20 aniversario y Shadow of the Tomb Raider: edición definitiva. Ellas son las versiones más completas de cada juego, que llegan con bonus adicionales y contenido extra gratuito.

Tomb Raider y su alta demanda causa estragos de compra y descarga en Epic Games Store

La emoción por conseguir estos títulos cuanto antes generó que una ola de usuarios acceda a la web de Epic Games Store durante las primeras horas de la mañana de este jueves. Esto ocasionó que los servidores colapsaran poco a poco y que muchos hayan sido incapaces de canjear los juegos.

Según reportes de cientos de usuarios, tanto la aplicación de escritorio como la web oficial de la Epic Games Store, no completaban la carga de inicio de sesión. A muchos les aparecía el infame error MD-0011, incluso para instalar el launcher.

Con el paso de las horas, el flujo de usuarios que intentaba reclamar los títulos fue disminuyendo y con ellos también los informes de errores. Si aún tienes problemas para acceder a la plataforma, te recomendamos esperar unos minutos o intentarlo más tarde. Recuerda que tienes hasta el próximo 6 de enero.

¿Cómo reclamar la trilogía de Tomb Raider en Epic Games Store?

Sigue estos pasos para reclamar los tres juegos gratuitos de Tomb Raider.