Tomb Raider Trilogy gratis en la Epic Games Store: así puedes descargar los tres juegos

Epic Games Store despide el 2021 con tres espectaculares regalos. La conocida tienda virtual de videojuegos cierra su promoción de mejores diarios con Tomb Raider Trilogy, títulos que podrás conseguir hasta el 6 de enero de 2022.

La Trilogía de Tomb Raider comprende los juegos Rise of the Tomb raider: 20 year celebration, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Tomb Raider. Básicamente, Epic Games Store está obsequiando los tres últimos juegos de la franquicia desarrollados por Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix.

Otro detalle a destacar de estos regalos es que los títulos protagonizados por Lara Croft tendrán la etiqueta de juego gratis por más tiempo. Recordemos que hasta ahora la tienda virtual ofrecía videojuegos para descargar sin costo alguno por un lapso de 24 horas, pero con la trilogía será distinto.

Asimismo, solo bastará con reclamar Rise of the Tomb raider: 20 year celebration, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Tomb Raider para que sean tuyos por siempre y los puedas descargar en el momento que quieras.

¿Cómo descargar gratis Tomb Raider Trilogy desde Epic Games Store?

Visita la página de Sat and Sanctuary para PC en Epic Games Store (Hazlo desde este enlace)

Haz clic en el botón Obtener que aparece a la derecha

Luego, se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en Realizar pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

El próximo juego gratis de Epic Games Store

Por otra parte, Epic Games Store también reveló que a partir del 6 de enero de 2022, los gamers podrán conseguir gratis Gods Will Fall.