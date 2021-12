Top 5: los soundtracks de Super Nintendo más recordados por los peruanos

Los videojuegos están llenos de creatividad, y aunque el debate sobre si lo que contienen o lo que son sea un tema aparte, nadie puede negar que es posible apreciar muchas ideas artísticas a través de ellos, si tan solo prestamos la necesaria atención. Esto fue mucho más impresionante durante las respectivas eras de los 8 bits y 16 bits, cuando las limitaciones de las consolas de aquella época obligaban a algunos de los músicos encargados (muchos de ellos japoneses) a no solo ser creativos en la composición, sino también en la ingeniería. Aquí te dejamos cinco de los ejemplos más reconocidos en nuestro país de aquella gloriosa etapa de los soundtracks de Super Nintendo.

Por si eres muy joven, te recordamos que la Super Nintendo fue la tercera consola de sobremesa de Nintendo, la cual pertenecía a la cuarta generación (la última antes de la popularización del CD, que permitiría colocar música a casi cualquier calidad dentro de los juegos).

La Super Nintendo compitió directamente con la Sega Genesis y la Turbografx-16 de NEC; sin embargo, si hay algo en que las superó fuertemente fue en el apartado de sonido, al menos desde el lado técnico. La SNES contaba con un chip especializado fabricado por Sony, que permitía el uso de samples de todo tipo, lo cual extendía grandemente las posibilidades musicales del aparato.

Estamos seguros de que recordarás muchas de estas melodías si en tu memoria aún se guardan aquellos momentos en los 90, sea que tuvieras una Super Nintendo o la hayas disfrutado junto con amigos en un local de alquiler. Sin más, te dejamos con nuestro top:

Top 5: soundtracks de SNES más populares en Perú

Para este top, hemos obviado voluntariamente algunas de las obras originales de Nintendo, como por ejemplo Super Mario World, Mario Kart 64 y Donkey Kong (aunque fue desarrollado por Rare), tan solo para demostrar lo que podían hacer compañías de terceros con la consola.

5. Contra III

El popular juego apocalíptico acompañaba gratamente a dos jugadores por su recorrido hacia la distopia. Su soundtrack es uno de los más oscuros pero con más adrenalina de la SNES, con sonidos realistas y un eco que contagiaba muy bien la atmósfera de metrópolis en llamas.

4. Megaman X

El estilo musical del videojuego llegó a otro nivel con Megaman X. Lo logrado por Kinuyo Yamashita, Toshihijo Horiyama y Makoto Tomozawa no tendría igual en todo el catálogo ni en ninguna otra consola. Este es uno de los ejemplos más vivos del sonido único que podía lograr la Super Nintendo.

3. Street Fighter II

¿Quién no ha oído algunos de los temas más populares de Street Fighter? La saga de luchas es probablemente la más conocida en su género y vale su popularidad a este ejemplar aparecido en 1991. Por supuesto, el soundtrack es de lo más variado de su repertorio, con temas fusionados con ritmos orientales, europeos y hasta amazónicos. Gran demostración de la versatilidad de la SNES.

2. Sunset Riders

Un título lleno de contrapuntos de emoción, con una gran historia basada en el viejo oeste que se acompaña bien por los sonidos orquestales tan característicos de Konami en aquella época. El juego no es el mayor ejemplo de versatilidad musical en la SNES, pero sí evoca muchos recuerdos por su popularidad en nuestro país.

Menciones honrosas

No queríamos dejar de mencionar a otros títulos que seguramente evocarán nostalgia en más de uno con tan solo escuchar algunos de sus temas, como por ejemplo: Teenage Mutant Ninja Turtles IV (tortuninjas), Biker Mice From Mars (motorratones), U.N. Squadron, Killer Instinct, Mortal Kombat, etc.

1. Top Gear

Si hay algún juego que definitivamente se lleve el premio a la banda sonora más épica y celebrada en nuestro país, ese es definitivamente Top Gear. Este singular juego de carreras nunca destacó por encima de otros clásicos, pero contiene algunas de las piezas más icónicas del paso de la SNES en nuestro país, tanto así que hasta ahora es recordado en ferias y convenciones.

¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué videojuego que hayamos olvidado hubieras incluido? ¿O cuál colocarías en una mejor posición?