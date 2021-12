Paris Hilton inicia su propio negocio de metaverso en el videojuego Roblox

Hay personas que ya tienen la vida más que asegurada y dedican sus últimos años a realizar hechos nunca antes vistos. Tal es el caso de la figura pública Paris Hilton, quien ya no depende de las películas o contratos millonarios, sino de ideas innovadoras que la logren posicionar entre nuevos públicos. Ahora, la estrella mundial va por más y ha anunciado que desarrollará su propio negocio en el metaverso del popular videojuego Roblox.

La actriz estadounidense ha creado una isla en el mundo virtual, apodada Paris World, donde los visitantes pueden explorar réplicas digitales de su propiedad en Beverly Hills, su mansión para perros, e incluso tener un paseo marítimo inspirado en la celebración de bodas de carnaval de neón que ella y su esposo Carter Reum organizaron a principios de este 2021.

“Para mí, el metaverso es un lugar en el que puedes hacer todo lo que puedes hacer en la vida real pero de manera digital. No todos llegan a experimentar eso, así que hemos estado trabajando durante el año pasado, para plasmar lo que quiero en ese mundo virtual”, explicó en sus redes sociales Hilton.

Loves it! 🥰 Can’t wait to celebrate New Years Eve with you all at #ParisWorld @Roblox 🥳🥳🥳 https://t.co/J8nFefZlmg