Metal Gear Solid: descubren un secreto en el clásico de PlayStation 23 años después

Han pasado 23 años desde el estreno de Metal Gear Solid en PlayStation, y el videojuego creado por Hideo Kojima aún tiene más por mostrar. PlatonicGuy, un conocido speedrunner, descubrió un truco que todos los fans desconocían.

Metal Gear Solid es uno de los videojuegos más importantes de la historia, pues no solo llevó el género Stealth a lo más alto, sino que también utilizó un lenguaje fílmico que enriquecía la experiencia del usuario, característica que en la actualidad muchos desarrolladores utilizan.

Si en algún momento lograste jugar este título, es posible que hayas utilizado algunos de los conocidos trucos para superar a un jefe. Por ejemplo, para vencer a Psycho Mantis era necesario cambiar el control del puerto uno al dos para evitar que “lea tu mente” y no esquive todos los golpes que querías propinarle.

Sin embargo, no es la única batalla en la que tenemos que utilizar esta clase de mecánicas. Según detalla Unocero, portal especializado en videojuegos y tecnología, durante la persecución en jeeps, PlatonicGuy descubrió que si conectamos el mando en el segundo puerto, podríamos controlar las olas de guardias que bloquean la ruta de escape.

De esta manera, podremos salvarnos si tenemos muy poca vida, estamos escasos de raciones o queremos mantener una mínima cantidad de kills. ¿Quieres ver cómo lo logró? Aquí te dejamos el video que ha llamado la atención de miles.

No obstante, es importante mencionar que este truco solo funciona en la versión de Metal Gear Solid para PlayStation, ya que Metal Gear Solid: The Twin Snakes, remake que se lanzó en GameCube en 2004, no cuenta con este método.