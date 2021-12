God of War Ragnarök y Sonic Frontiers ya tendrían fecha de lanzamiento provisional

El 2022 llegará recargado con importantes lanzamientos para las consolas de nueva generación. Para ser más exactos: la PlayStation 5. Entre estos estrenos se encuentran God of War Ragnarök y Sonic Frontiers, títulos que hasta hoy no se sabía con exactitud su posible llegada a la plataforma.

Mientras que God of War Ragnarök fue presentado en el último gran evento de PlayStation realizado hace varios meses, SEGA sorprendió a todos los asistentes y espectadores de The Game Awards 2021 al revelar el primer tráiler de Sonic Frontiers, un juego en el que el erizo deberá explorar un inmenso mundo abierto.

Se tiene la certeza que ambos títulos llegarán a PlayStation 5 en 2022, pero no había datos sobre una fecha exacta de su lanzamiento, al menos hasta ahora. La cuenta de Twitter PlayStation Game Size sorprendió a los internautas al revelar que en la base de datos de la división gaming de Sony se encuentra esta información.

De acuerdo al usuario, God of War Ragnarök se estrenaría en PS5 el próximo 30 de septiembre de 2022, mientras que Sonic Frontiers se lanzaría el 15 de noviembre del mismo año. No obstante, la misma cuenta señala que estas fechas podrían ser provisionales, pues PlayStation aún no ha emitido información oficial respecto a estos datos.

Pese a ello, la publicación de PlayStation Game Size no deja de ser importante, ya que nos da una idea de cuándo podría ver de nuevo a Kratos y Atreus dentro de la mitología nórdica, así como a Sonic, quien regresaría en un juego que desde ya causa mucha expectativa.