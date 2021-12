Fall Guys inicia su evento Guestravaganza con trajes de Cuphead, NieR: Automata y más

Fall Guys estrenó su temporada 6 hace unas semanas y ya vive uno de los eventos más importantes de su historia. El popular battle royale de obstáculos desarrollado por Mediatonic acaba de iniciar el evento Guestravaganza, que trae una gran variedad de disfraces colaborativos.

Aunque Fall Guys recién lleva un año en PlayStation y PC, el videojuego ya recibió varias colaboraciones con importantes franquicias de juegos por medio de skins temáticas. Sin embargo, conseguir estos trajes puede resultar en una tarea titánica, ya que pueden costar hasta las 10 Coronas y están disponibles por un corto lapso de tiempo.

Si te perdiste el evento con Cuphead o NieR: Automata y no pudiste conseguir los trajes de estos personajes, te contamos que, desde el 28 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022, estos disfraces estarán disponibles en la tienda del battle royale.

PUEDES VER: Salt and Sanctuary es el nuevo juego gratis de Epic Games Store y así puedes descargarlo

Sin embargo, no serán los únicos atuendos en los que podrás invertir tus Coronas, ya que también estarán a la venta los trajes de Enter the Gungeon, Bomberman, Kena: Bridge of Spirits, Shovel Knights, The Messenger y Untitled Goose Game.

Eso sí, es importante mencionar que cada uno de los disfraces mencionados estará disponible por 24 horas en la tienda del videojuego, y cada día cambiará el accesorio destacado. Aquí te dejamos las fechas para que consigas tu favorito