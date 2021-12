¿Por qué se dice que StarCraft es el padre de Dota 2, League of Legends y demás MOBAS?

StarCraft es uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS) más importante de los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de ser muy popular entre los gamers, la gran mayoría ignora la rica historia de este juego de Blizzard y, sobre todo, su estrecha relación con los MOBA, como Dota All Stars, Dota 2, League of Legends, entre otros.

Este videojuego, desarrollado por Chris Metzen y James Phinney, se lanzó oficialmente en 1998 para PC. Un año más tarde, StarCraft llegaría a MAC OS X y en 2000 llegaría a la consola Nintendo 64 con Brood War y una misión especial llamada Resurrección IV.

A través del título, los creadores nos permitían tener combates galácticos en tiempo real manejando las razas Terran, Zerg o Protoss. El videojuego ofrecía modos de juego online y offline, pero había una característica en la que la comunidad estaba de acuerdo: su dificultad.

Es gracias a la dificultad del videojuego que los usuarios tenían que utilizar sus mejores estrategias para ganar una partida. Ello, por sorprendente que parezca, fue suficiente para dar origen a una nueva etapa dentro del mundo de los e-sports.

StarCraft es el padre de los Dota 2, League of Legends y otros MOBA

StarCraft recién se estrenaba en computadoras y el modder Aeon64 sorprendía a todos con un mod llamado aeon of strife, un modo de juego en el que el jugador podía controlar una especie de héroe dentro de un mapa que estaba dividido en tres líneas: top, mid y bot.

Para ganar una partida dentro de aeon of strife era necesario destruir la base enemiga que se encontraba al norte o al sur del mapa, según tu equipo. Esta propuesta fue muy novedosa y captó la atención de los gamers rápidamente, y se hizo popular en muchas partes del mundo, principalmente en Corea, donde se realizó un torneo de e-sports y fue declarado deporte nacional.

PUEDES VER: Fortnite recibiría más contenido temático de DOOM y otros videojuegos de Xbox

De esta manera, Aeon64 sentaba las bases para lo que sería uno de los géneros más exitosos de los últimos años, el MOBA, pero no fue gracias a su mod que se popularizó en todo el mundo, al menos no en Sudamérica.

En 2002, Blizzard lanzaba oficialmente Warcraft III: Reign of Chaos, juego que llegaba con un editor de mundo, una característica que permitía a los gamers crear sus propios escenarios y juegos alternativos. Es aquí donde nace el mapa original de Defense of the Ancient (DOTA), a manos del modder Eul, pero este no fue actualizado.

Afortunadamente, la creación de Eul no quedaría en el olvido y Blizzard la agregó en la expansión de The Frozen Throne de Warcraft III con algunos cambios. Ahora, quien se encargaría de mantenerla actualizada sería Steve Feak.

Luego de varias modificaciones y versiones del mod nace el más popular de ellos, Dota All Stars, pero Steve Feak, conocido también como Guinsoo, dejaría su desarrollo y le daría la posta a IceFrog (actual diseñador jefe de Dota 2) y Mescon.

En el 2008, Dota era uno de los juegos más populares de Asia, Norteamérica y Europa, pero un año después IceFrog se separó de Mescon, quien fue contratado por Riot Games para formar equipo con Steve Feak y así crear otro MOBA: League of Legends.

Entonces, Icefrog se apodera de Dota y crea su web llamada playdota.com. La popularidad del juego continuó y en 2009 fue contratado por Valve Corporation para crear su “secuela”, lo que hoy conocemos como Dota 2, juego que fue lanzado en 2013.

Es así como podemos decir que sin StarCraft y el mod de Aeon64, aeon of strife, no hubiésemos podido tener los juegos que millones de personas disfrutan hoy en día: Dota All Stars, Dota 2 y League of Legends.