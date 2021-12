X-Morph: Defense Complete Edition disponible para descargar gratis por tiempo limitado

¡Las ofertas por fin año todavía continúan! GOG ha revelado el tercer videojuego que estará disponible como obsequio en su tienda virtual solo por tiempo limitado gracias a su promoción navideña Winter Sale.

Desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de diciembre, cualquier persona tendrá la oportunidad de reclamar sin costo X-Morph: Defense Complete Edition, una colección especial que incluye todos los DLC y la banda sonora con 21 pistas originales.

En este juego de supervivencia desarrollado por Exor Studios asumirás el papel de X-Morph, una especie alienígena que invade la Tierra para recolectar sus recursos y terraformar la superficie. Crea tus propias estrategias de defensa y construye laberintos para atraer a los enemigos.

¿Cómo descargar gratis el videojuego a través de GOG?

Para acceder a esta oferta de fin de año, ingresa al sitio web oficial de GOG y desplázate por la página principal hasta encontrar el banner de X-Morph: Defense Complete Edition. Una vez ahí, haz clic en el botón Yes, and claim the game, inicia sesión en tu cuenta y listo.

En cuestión de segundos, el título se añadirá a tu biblioteca personal. Para poder descargarlo en tu computadora, sigue estas instrucciones:

Pulsa el ícono de tu perfil ubicado en la parte superior para acceder al menú principal Selecciona la opción de Games para visualizar tu biblioteca de juegos Busca y selecciona X-Morph: Defense Complete Edition Elige el sistema operativo de tu computadora Despliega el menú Download offline backup game installers Haz clic en cada uno de los archivos para iniciar la descarga.

El juego se puede reclamar directamente desde la página principal de GOG. Foto: La República

¿Cuáles son los requisitos del sistema para descargar el juego?