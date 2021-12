Sonic iba a recibir un videojuego en vertical para dispositivos móviles, pero fue cancelado

El estudio Nitrome Ltd estuvo a cargo del desarrollo de este videojuego de Sonic, el cual tenía diseños similares al juego de SEGA Megadrive.

Nitrome Ltd señaló que SEGA rechazó la idea de este videojuego porque no le veían potencial. Foto captura: Twitter - Nitrome Ltd