Nintendo anuncia las demos gratuitas que están disponibles en la eShop de Nintendo Switch

Los fanáticos de Nintendo están sumamente emocionados, luego de que la compañía japonesa anunciara los nuevos demos gratuitos que estarán disponibles en la Nintendo Switch. Si tienes esta consola híbrida, entonces tienes que revisar este listado, ya que podría encontrarse tu próximo videojuego favorito.

Al igual que PlayStation, Nintendo permite que los jugadores de Nintendo Switch accedan a una versión de pruebas de ciertos títulos populares, con el objetivo de que los convenza y terminen comprando la versión definitiva. Para lograrlo, el usuario tendrá que buscarlos en eShop, su tienda virtual.

Por lo general, las demos que brinda Nintendo permiten disfrutar de una pequeña parte del juego. Si esta versión gratuita es de tu agrado, puedes adquirirla y de esa forma desbloquear todo el contenido. En caso no te guste, lo recomendable es eliminarlo para que no ocupe memoria, aunque puedes conservarlo.

¿Cuáles son las demos gratuitas de Nintendo Switch?

1. Big Brain Academy: Batalla de ingenio

2. Monopoly para Nintendo Switch

3. Rayman Legends: Definitive Edition

4. Dragon Ball Z: Kakarot

5. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

6. Moonlighter

7. Metroid Dread

8. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

9. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Pokémon: Let’s Go, Eevee!

10. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

11. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

12. Pikmin 3 Deluxe

13. Little Nightmares II

14. Just Dance 2021

15. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

16. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020

17. Yoshi’s Crafted World

18. 51 Worldwide Games

19. WarioWare: Get It Together!

20. Hob: The Definitive Edition