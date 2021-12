PlayStation 5: conoce los próximos lanzamientos que recibirá la consola en 2022

PlayStation quiere que el 2022 sea exitoso para su consola de nueva generación. Por ello, ya reveló parte de la parrilla de estrenos que tendrá la PlayStation 5 el próximo año. Si acabas de recibir una PS5 como regalo de Navidad, te contamos cuáles son los videojuegos que llegarán a la plataforma.

El primer año de la PlayStation 5 nos trajo importantes videojuegos como Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake, Returnal, Final Fantasy VII, Remake Intergrade, Kena: Bridge of Spirits y Death Stranding Director’s Cut. Sin embargo, la expectativa de los gamers se mantiene en Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, entre otros. ¿Cuándo se estrenarán? Te lo contamos.

PUEDES VER: Las 5 mejores franquicias de videojuegos musicales en la historia

PlayStation 5: principales lanzamientos de 2022

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 28 de enero

Sifu: 8 de febrero

Horizon Forbidden West - 18 de febrero

Gran Turismo 7 - 4 de marzo

Fospoken - 24 de mayo

Abandoned - 2022

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - 2022

God of War Ragnarök - 2022

De todos los videojuegos mencionados en la lista, solo seis de ellos tienen su fecha de estreno confirmada. En el caso de Abandoned, Star Wars Knights of the Old Republic Remake y God of War Ragnarök, aún no se sabe con exactitud cuándo estarán disponibles.

Por otra parte, te contamos que ya inició la temporada de ofertas en PlayStation Store con grandes descuentos en videojuegos para PS4 y PS5. Mira aquí cuáles son los títulos: