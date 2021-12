Control es el nuevo regalo de Epic Games Store y así puedes descargarlo gratis

Un nuevo regalo ha sido desvelado en Epic Games Store. La conocida tienda virtual de videojuegos continúa celebrando la Navidad ofreciendo más juegos gratuitos para los miles de gamers registrados en su plataforma. Esta vez, ellos podrán conseguir y descargar gratis Control.

El pasado 25 de diciembre, Epic Games Store le puso la etiqueta de juego gratis a Prey, pero ahora es el turno de Control para PC, título que podrás obtener hasta el lunes 27 de diciembre a las 11.00 a. m.

Esta no es la primera vez que el videojuego desarrollado por el estudio Remedy Entertainment está como free to play dentro de la plataforma, ya que en junio de 2021 sucedió lo mismo. Si no lograste obtener tu copia aquella vez, te contamos cómo hacerlo ahora.

Eso sí, ten en cuenta que no es necesario descargar Control en tu PC para que sea tuyo por siempre, pues solo bastará con que lo reclames desde la tienda para que se guarde en tu biblioteca digital y lo instales en el momento que veas oportuno.

¿Cómo descargar gratis Control desde Epic Games Store?

Visita la página de Control para PC en Epic Games Store (Hazlo desde este enlace)

Haz clic en el botón Obtener que aparece a la derecha

Luego, se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en Realizar Pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

¿Cuándo se revelará el otro juego gratis de Epic Games Store?

Anota la fecha. Epic Games Store regalará otro videojuego el lunes 27 de diciembre a las 11:00 a. m., hora de Perú, el cual estará disponible por tiempo limitado.