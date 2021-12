Fan recrea los juegos originales de Pokémon Red y Blue a versiones en 3D

Una de las tendencias actuales en el mundo de los videojuegos es que las grandes desarrolladoras lancen rediseñadas versiones de sus antiguos títulos. Pero cuando las empresas no lo hacen, los fanáticos de las sagas deciden tomar cartas en el asunto. Un seguidor de Pokémon Red y Blue se viralizó en las redes sociales al intervenir en los proyectos que fueron lanzados en el año 1996.

El creador de contenido CodyCantEatThis utilizó la inteligencia artificial para crear una versión completa en 3D de Pokémon Red y Blue, los estrenos originales de la franquicia para la consola de Game Boy.

Inicialmente el youtuber iba a transmitir en vivo el proceso de creación del protagonista en la primera zona en que se le presenta al jugador. Sin embargo, el diseñador decidió ir más allá de lo previsto y transformó toda la aventura de la región Kanto en una experiencia tridimensional.

“Los fans me mencionaron mucho los remakes de Diamante y Perla, los cuales tienen nuevas gráficas. Sin embargo, esa es una aventura en 2.5D, y yo quería explorar Pokémon completamente en 3 dimensiones”, declaró el creador.

Además, cabe recalcar que este no es su primer proyecto, pues como evidencia en su canal de YouTube, ha plasmado más versiones 3D de otros juegos, como Super Mario Bros, The Legend of Zelda y Sonic the Hedgehog. En esta oportunidad no le agregó color al proyecto y dejó su creación en blanco y negro como originalmente se lanzaron en su momento.

Aquí te compartimos el video viral que causó sensación en las redes sociales.