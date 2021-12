Josef Fares, el director de It Takes Two, repudia la idea de incorporar NFT en sus juegos

No queda duda que los NFT cada vez son más relevantes en la industria de los videojuegos. A pesar de las quejas de los aficionados, empresas reconocidas de la industria como el caso de Ubisoft están verdaderamente interesados en estos activos digitales y también figuras como Peter Molyneux ya lograron incursionar con éxito. Sin embargo, todavía hay ejecutivos que no están dispuestos a seguir esta nueva tendencia.

En una entrevista con The Washington Post, Josef Fares, el fundador de Hazelight Studios y actual director del mejor juego del año It Takes Two, no dudó en compartir su postura sobre los NFT y los videojuegos de servicio. Para sorpresa de algunos, aseguró con firmeza que no cree que en el futuro trabaje en proyectos de esa naturaleza.

El ejecutivo afirma que nunca haría un juego de servicio. Y aunque dejó en claro que no está en contra de ese tipo de experiencias, piensa que el tipo de títulos que realiza su estudio, los cuales se enfocan en torno a una historia sólida, no funcionarían con un enfoque en la rejugabilidad. De esa manera, reiteró su argumento de que los jugadores no acostumbran a finalizar los juegos de un solo jugador.

Adicionalmente, Fares no tuvo reparos en ser más severo cuando habló sobre los NFT, pues afirmó que “preferiría recibir un disparo en la rodilla” antes de incorporarlos en sus juegos.

“Cualquier decisión que tomes en un juego donde tienes que ajustar el diseño para que el jugador pague o hacer algo para que quiera gastar dinero, está mal. Ahora bien, si le preguntas a un gran director ejecutivo que dirige una empresa, diría que soy un estúpido porque las empresas buscan hacer dinero. Pero todavía diría que no, pues, para mí, los juegos son arte”, indicó el director.