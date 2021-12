Google Stadia Pro: estos son los cinco juegos gratuitos que llegarán en enero de 2022

A puertas de iniciar un nuevo año, Google ha anunciado la nueva selección de videojuegos que todos los miembros del servicio de suscripción premium Stadia Pro tendrán la posibilidad de agregar a su biblioteca de forma gratuita a partir del próximo mes.

Desde el sábado 1 enero de 2022, los jugadores podrán reclamar sin costo un total de cinco títulos: Darksiders III, Bloodstained, Shantae: Risky’s Revenge, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark y DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders.

Todos estos juegos nuevos se podrán disfrutar a través de televisores inteligentes, computadoras y dispositivos móviles (iOS y Android). Para ello, solo es necesario buscar el título deseado en la plataforma de Google Stadia y ejecutarlo.

Google Stadia Pro: los juegos nuevos de enero de 2022

Darksiders III

En este título de acción, regresarás a una Tierra apocalíptica donde asumirás el papel de Fury, la hermana de los cuatro jinetes del apocalipsis, quien tiene la misión de cazar y deshacerse de los siete pecados capitales.

Bloodstained: Ritual of the Night

Es un juego de rol de acción y terror gótico ambientado en la Inglaterra del siglo XVIII. Una fuerza paranormal ha invocado un castillo infestado de demonios, revelando así fragmentos de cristal infundidos con un tremendo poder mágico.

Shantae: Risky’s Revenge - Director’s Cut

Este clásico juego de plataformas en 2D cuenta con miles de fotogramas de animación y enormes enemigos. El objetivo es guiar a la semi-génesis Shantae a través de desiertos ardientes, bosques encantados, cavernas chorreantes y laberintos mortales.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

La secuela de The Darkside Detective se desarrolla en la ciudad maldita de Twin Lakes, Estados Unidos. Únete al detective Francis McQueen para resolver seis escalofriantes casos, arriesgando la vida para resolver los macabros misterios que asolan el lugar.

DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders

Basado en la serie de televisión y películas, este juego de aventuras te encomienda la tarea de ayudar a un nuevo dragón y su jinete a derrotar a los malvados villanos que han destruido el santuario de dragones creado por Hipo, Desdentado y sus jinetes de dragón.