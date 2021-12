Pokémon GO: ¿cómo capturar a Bergmite y evolucionarlo en Avalugg?

Niantic decidió adelantar la Navidad con un evento que está dando que hablar entre los fanáticos de Pokémon GO. Desde el 23 de diciembre, los entrenadores del juego de realidad aumentada para iPhone y Android tendrán la opción de capturar a Bergmite. ¿Sabes cómo encontrarlo? Te lo contamos.

Bergmite es un pokémon de la región de Kalos que aparece por primera vez en Pokémon GO. Esta criatura con forma de estalagmita no llega solo, pues cuenta con una evolución llamada Avalugg, que también hace su debut en la aplicación.

¿Cómo capturar a Bergmite en Pokémon GO?

Mediante un comunicado publicado en el blog oficial del juego de realidad aumentada, los jugadores tendrán tres opciones para capturar a Bergmite: encuentros en estado salvaje, incubando un Huevo de siete kilómetros y como recompensa por completar la investigación exclusiva del evento, esta última aún no ha sido revelada.

¿Aparecerá Bergmite shiny en Pokémon GO?

Lamentablemente, los coleccionistas de Pokémon GO no podrán registrar a Bergmite shiny en la pokédex de Kalos dentro del videojuego, porque Niantic no ha liberado su forma variocolor en la aplicación. Lo mismo ocurre con Avalugg.

¿Cómo evolucionar un Bergmite en Avalugg?

Si ya conseguiste tu primer Bergmite y quieres evolucionarlo, te contamos que este procedimiento es muy sencillo, ya que tendrás que invertir 50 caramelos Bergmite para evolucione en Avalugg.

Recuerda que puedes hacer uso de esta opción incluso cuando el evento de Navidad de Pokémon GO haya finalizado. No obstante, es importante tener en cuenta que el spawn de este pokémon de tipo hielo puede disminuir considerablemente a una vez finalizada la celebración.