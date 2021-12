Phil Spencer cree que el metaverso tiene que priorizar a creadores y usuarios o fracasará

El metaverso atrajo el interés de muchas compañías que apuntan, en conjunto, a implementarlo en la vida diaria de los usuarios de internet. Y claro, es considerado por muchos como el siguiente paso de la interacción digital. Sin embargo, hay quienes han cuestionado las decisiones que se toman al respecto, como Phil Spencer, quien declaró recientemente sobre el tema desde el punto de vista de Xbox.

Durante una entrevista con Protocol, Phil Spencer, jefe de Xbox y vicepresidente de la división de juegos de Microsoft, habló sobre el metaverso y los cambios en las interacciones y maneras en que se utiliza el internet. En ese sentido, dejó en claro que se debe colocar en el centro a los creadores de contenido y a los usuarios, porque hasta la fecha solo se ha escuchado lo que las compañías dicen de esta tecnología y lo que para ellas es prometedor.

“Hay que preguntar: ¿Por qué es este metaverso mejor para los jugadores? ¿Por qué es mejor para los creadores? Creo que es fácil para muchas empresas de tecnología describir por qué podría ser mejor para ellas, pero acabamos de aprender que, si ponemos al jugador en el centro y construimos un ecosistema que funcione en torno a sus necesidades y las necesidades de los creadores, la dinámica de la plataforma despegará”, indicó el ejecutivo.

Adicionalmente, el jefe de Xbox reconoció que piensan formar parte del metaverso, pero que en todo momento mantendrán su línea actual que busca favorecer a los jugadores. Si es bueno para el usuario y su experiencia de juego, sucederá.

Finalmente, no perdió la oportunidad para advertir que, en caso contrario, no habría futuro prometedor para el proyecto de Zuckerberg. “Participaremos bajo la idea de que la gente debería poder jugar los juegos que quiere, donde quiere y con las personas con las que quiere jugar. Hemos pensado que eso abre una experiencia más grande para los creadores y para los jugadores. Si no es algo que mejore la experiencia para ellos, perderás”, sentenció.