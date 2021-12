PlayStation Store: conoce los mejores descuentos navideños para PS4 y PS5

Se acercan las fiestas navideñas y uno de los regalos más frecuente suelen ser los videojuegos. Por eso, PlayStation ofrecerá hasta el 19 de enero grandes descuentos en juegos, accesorios y membresías de suscripción a PlayStation Plus.

En ese sentido, PS store, la tienda digital de PlayStation 5 y PlayStation 4, está cargada de títulos y contenidos adicionales rebajados. En total, son más de 1.800 productos entre los que se encuentran juegos exclusivos como Deathloop, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte y Spider-Man: Miles Morales, además de lanzamientos recientes como como Battlefield 2042, FIFA 22, y Call of Duty: Vanguard. Conoce, en la siguiente nota, los mejores videojuegos en descuento.

Juegos con descuento para PlayStation 4

Sin duda alguna el mejor regalo para un gamer es un videojuego. Por suerte, la tienda virtual de PlayStation ha lanzado grandes ofertas por Navidad. Para que puedas aprovecharlos, te traemos una lista con algunas de los mejores descuentos en juegos para PS4.

Ghost of Tsushima Directors Cut: 36% de descuento / US$ 40,19

36% de descuento / US$ 40,19 Madden NFL 22: 60% de descuento / US$ 23,99

60% de descuento / US$ 23,99 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : 40% de descuento / US$ 29,99

: 40% de descuento / US$ 29,99 FIFA 22 para PS4: 47% de descuento / US$ 23,99

47% de descuento / US$ 23,99 NBA 2K22: 50% de descuento / US$ 29,99

50% de descuento / US$ 29,99 The Last of Us Part Remastered: 50% de descuento / US$ 9,99

50% de descuento / US$ 9,99 Battlefield 2042 para PS4: 33% de descuento / US$ 40,19

33% de descuento / US$ 40,19 Grand Theft Auto V: Edición Premium: 50% de descuento / US$ 14,99

50% de descuento / US$ 14,99 Call of Duty: Vanguard - Edición Estándar: 35% de descuento / US$ 38,99

Juegos en descuento para PS4. Foto: PS store

Juegos con descuento para PlayStation 5

Si tienes una consola de PlayStation 5, estás ofertas te interesarán. Títulos como FIFA 22, Far Cry 6 o el divertidísimo Marvel’s Guardians of the Galaxy están con descuento en la PS Store y podrás adquirirlos por menos de 60 dólares. Revisa más ofertas a continuación:

FIFA 22 para PS5: 40% de descuento / US$ 41,99

40% de descuento / US$ 41,99 Marvel’s Guardians of the Galaxy: 35% de descuento / US$ 38,99

35% de descuento / US$ 38,99 Assassin’s Creed Valhalla Ultimate: 40% de descuento / US$ 35,99

40% de descuento / US$ 35,99 Back 4 Blood: Edición Estándar: 40% de descuento / US$ 35,99

40% de descuento / US$ 35,99 Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami: 30% de descuento / US$ 41,99

30% de descuento / US$ 41,99 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edición Definitiva: 29% de descuento / US$ 49,69

29% de descuento / US$ 49,69 Destiny 2: Más allá de la Luz: 50% de descuento / US$ 24,99

50% de descuento / US$ 24,99 Marvel’s Avengers: Edición digital exclusiva: 60% de descuento / US$ 19,99

60% de descuento / US$ 19,99 STAR WARS Jedi: La Orden caída: 65% de descuento / US$ 13,99

65% de descuento / US$ 13,99 Aliens: Fireteam Elite: 30% de descuento / US$27,49

30% de descuento / US$27,49 God of War Digital Deluxe Edition: 50% de descuento / US$ 14,39

50% de descuento / US$ 14,39 Far Cry 6: 30% de descuento / US$ 41,99

30% de descuento / US$ 41,99 GTA: The Trilogy – The Definitive Edition: 30% de descuento/ US$ 47,99

¿Por qué regalar videojuegos en esta navidad?

De acuerdo con varias investigaciones, los videojuegos son uno de los mejores ejercicios para el cerebro porque conllevan a un riguroso entrenamiento cognitivo y mejoran considerablemente las habilidades mentales de quienes los utilizan. Esto lo hace un regalo ideal para Navidad.

Regalar videojuegos en Navidad. Foto: Trucos videojuegos

Sin embargo, para aprovechar los aspectos positivos de los videojuegos es recomendable que los padres supervisen el tipo de juegos y el tiempo que dedican sus hijos a este tipo de entretenimiento. De esta manera, todo será balanceado y saludable.