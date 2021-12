I Have No Mouth, and I Must Scream está disponible para reclamar gratis en GOG

A pocos días de celebrar las fiestas navideñas, GOG ha sorprendido a los fanáticos con la revelación del segundo obsequio que ofrecerá en su tienda virtual por tiempo limitado como parte de sus ofertas de invierno Winter Sale.

Desde este jueves 23 hasta el sábado 25 de diciembre, los jugadores tendrán la oportunidad de reclamar sin costo I Have No Mouth, and I Must Scream, el juego de aventuras de culto basado en la historia del mismo nombre creada por el escritor estadounidense Harlan Ellison.

¿Cómo descargar el juego gratis en GOG?

Para acceder a esta promoción especial, tienes que ingresar al sitio web oficial de GOG y localizar el banner de I Have No Mouth, and I Must Scream en la página principal. Una vez que lo hagas, pulsa el botón Yes, and claim the game, inicia sesión en tu cuenta y listo.

En cuestión de segundos, el juego se añadirá a tu biblioteca. Para descargarlo en tu computadora, sigue estos pasos:

Haz clic en el ícono de tu perfil de la parte superior de la página para desplegar menú Dirígete al apartado de Games para visualizar tu biblioteca Localiza el juego y selecciónalo Elige tu sistema operativo e idioma Pulsa el botón Download and install now.

¿Cuáles son los requisitos del sistema para descargar el juego?

A continuación, conoce las especificaciones técnicas con las que deberá contar como mínimo tu computadora Windows, Mac o Linux para ejecutar I Have No Mouth, and I Must Scream sin inconvenientes.