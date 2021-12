PlayStation adelanta las rebajas en juegos de PS5 y PS4 con hasta 75% de descuento

PlayStation se adelanta a las primeras rebajas de 2022 justo a tiempo para que coincida con la Navidad: la promoción Rebajas de Enero ya está disponible y llega con montones de juegos en oferta para PS5 y PS4.

Este año las rebajas de PlayStation están divididas en dos oleadas: la primera empieza hoy, 22 de diciembre, y dura hasta el 7 de enero. Dos días antes, el 5 de enero, comenzará la segunda parte de las ofertas, que terminará el 19 de enero.

En esta primera oleada de rebajas hay cinco juegos que destacan por encima del resto. Se trata de las entregas anuales de FIFA 22 y NBA 2K22, los dos mejores juegos deportivos. También hay lotes multigeneracionales en juegazos como Marvel’s Guardians of Galaxy y Far Cry 6. A continuación, te mostramos la lista completa:

Call of Duty Vanguard - Lote multigeneración: US$ 48,99 (30% de descuento)

FIFA 22 para PS5: US$ 41,99 (40% de descuento)

FIFA 22 para PS4: US$ 23,99 (60% de descuento)

FAR CRY 6: US$ 35,99 (40% de descuento)

Back 4 Blood: Edición Estándar: US$ 41,99 (30% de descuento)

NBA 2K22 para PS5: US$ 34,99 (50% de descuento)

NBA 2K22 para PS4: US$ 29,99 (50% de descuento)

Madden NFL 22 para PS5: US$ 34,99 (50% de descuento)

Madden NFL 22 para PS4: US$ 23,99 (60% de descuento)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive: US$ 47,99 (20% de descuento)

Marvel’s Guardians of The Galaxy: US$ 38,99 (35% de descuento)

Ghost of Tsushima: versión del director: US$ 38,69 (35% de descuento)

Battlefield 2042 para PS4: US$ 40,19 (33% de descuento)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales: US$ 29,99 (40% de descuento)

Deathloop: US$ 29,99 (50% de descuento)

It Takes Two para PS4 y PS5: US$ 19,99 (50% de descuento)

Back 4 Blood: Edición Deluxe PS4 & PS5: US$ 53,99 (40% de descuento)

Resident Evil Village: US$ 29,99 (50% de descuento)

Demon’s Souls: US$ 39,89 (43% de descuento)