Cyberpunk 2077: descartan las persecuciones policiales por sus limitaciones técnicas

Desde su lanzamiento en el año 2020, Cyberpunk 2077 decepcionó a millones de jugadores que se ilusionaron con su llegada. Si bien la mayoría de las quejas se concentraban en los bugs y problemas de rendimiento, la comunidad consideró que algunos elementos esenciales estuvieron ausentes. Uno de ellos fueron las persecuciones policiales.

En Cyberpunk 2077 se encuentran policías que atacan al jugador cuando este comete un crimen. Sin embargo, aparecían atrás del personaje, pero no lo perseguían cuando este se alejaba unos metros. A pesar que con los parches optimizaron el comportamiento de las fuerzas policiacas, las persecuciones en coches aún no se incluyen en el sandbox de CD Projekt RED.

Como era de esperarse, muchos usuarios evidenciaron su desagrado por la ausencia de ese elemento tan emblemático de los juegos de mundo abierto ambientado en zonas urbanas. Ante esa situación, un miembro del estudio reveló las razones por las que el juego no cuenta con dichas persecuciones.

En una transmisión en vivo, Pawel Sasko, el director de misiones de Cyberpunk 2077, le respondió a un fanático que criticaba al juego. El escritor enfatizó en que no todos los juegos de mundo abierto incorporan este elemento en cuestión. Sin embargo, también señaló que el motivo real por el que el videojuego no lo añade se debe a las limitaciones técnicas.

“Se trata de las limitaciones que tuvimos y, en este caso específico, fueron solo limitaciones técnicas. Simplemente no logramos hacerlo. Y no es que no lo logramos porque no quisiéramos, simplemente hubo algunas razones que nos impidieron desarrollar eso”, declaró Pawel en el directo.

Naturalmente, el comentario del director de misiones no tuvo buena recepción en un sector de la comunidad gamer.