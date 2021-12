Rockstar te regala GTA V: Premium Edition si compras GTA: The Trilogy para PC

La emoción que causó el anuncio el remake de GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III en un pack de videojuegos no se ha visto reflejada en las ventas que ha generado Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, por ello, Rockstar acaba de anunciar una promoción que te permitirá conseguir GTA V gratis.

Tal como informa Vida Extra, portal especializado en videojuegos, Rockstar obsequiará uno de los juegos que están a la venta en su tienda digital a cualquier gamer que compre una copia para PC de GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Para acceder a esta promoción es fundamental que el título mencionado sea comprado en la tienda digital del estudio, por lo que se trata de una oferta exclusiva que otras plataformas no podrán ofrecer, incluyendo a las consolas.

Uno de estos juegos de la lista podrá ser tuyo con tan solo adquirir la colección de títulos que incluye el remake de GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III:

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition

L.A. Noire

Max Payne 3

Tarjeta Gran Tiburón Blanco para GTA Online

55 Lingotes de Oro para Red Dead Redemption

Desde Rockstar destacan que la promoción se puede utilizar una única vez por cuenta y no se puede regalar, obsequiar, transferir ni mucho menos solicitar un reembolso. Por otra parte, si un usuario que ya tiene GTA V lo elige como obsequio recibirá en su lugar un millón de dólares de GTA para gastarlos en GTA Online.