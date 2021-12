Cruis’n Blast: se confirma que tendrá multijugador en línea y contenido adicional

Hace poco el jefe y creador de Raw Thrills, Eugene Jarvis, comentó que le gustaría ver la trilogía de Cruis’n en Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ahora, el mismo desarrollador confirmó a través de sus diversas redes sociales que Cruis’n Blast tendrá habilitado el modo multijugador en línea, junto a más contenido descargable.

Cruis’n Blast es la entrega de la saga de carreras arcade que se estrenó en Nintendo Switch. El juego clásico habilita 30 pistas y 23 vehículos, que van desde modelos deportivos hasta animales de fantasía.

Uno de los aspectos que disgustó a la comunidad fue que el juego ofrece un modo multijugador local, un elemento que será modificado en el futuro según Jarvis.

La confirmación se realizó en un Reddit Ask Me Anything, un foro de consulta en línea sobre el Nintendo Switch, en el que le preguntaron a Eugene Jarvis sobre los planes de Raw Thrills. Él aseguró que Cruis’n Blast recibirá un modo multijugador en línea.

“El multijugador online es nuestro próximo objetivo para Cruis’n / Switch. Cuando pongamos en marcha nuestro modo multijugador en línea, definitivamente buscaremos traer más contenido”, indicó Eugene a sus seguidores.

Como detalló el creador de la popular franquicia, el juego va a ir incorporando más contenido que lo mantendrá vigente por mucho tiempo.