No fue Atari: conoce cuál fue la primera consola en la historia de los videojuegos

Si nos remontamos a los primeros cimientos que permitieron construir la exitosa historia de los videojuegos en todo el mundo, hay ciertas consolas que, a pesar de tener diversas complicidades y antagonistas, lograron consolidarse y obtener importantes ventas que favorecieron a la industria gaming.

El Atari es uno de los componentes más longevos en este rubro, por lo que casi siempre se ha relacionado su antigüedad con el hecho de ser la que comenzó esta línea de tiempo; sin embargo, esta asociación es errónea, ya que existe un equipo que se publicó incluso cinco años antes, e inició su desarrollo en la década de los 60.

La Magnavox Odyssey es la primera y más añeja consola de videojuegos que salió al mercado, oficialmente en 1972, llegando a vender un aproximado de 350.000 unidades y cesando su fabricación en 1975 debido al surgimiento de nuevas marcas y proyectos de esta línea.

¿Cómo funcionaba esta consola y qué juegos tenía?

El sistema del Odyssey, término que se usó hace poco para el popular videojuego de Mario Bros para Nintendo Switch, se basó en el prototipo Brown Box, el cual, en su momento, era un concepto tan novedoso que recurrió a accesorios no electrónicos como tarjetas de juego, fichas de plástico, marcadores y una hoja de pegatinas. Sobre el equipo, se puede señalar que se podían insertar tarjetas de juego separadas en la consola, pero todas consistían en solo dos rectángulos blancos, llamados “paletas”, que los jugadores controlaban.

En la fase inicial de distribución, Norteamérica fue la locación afortunada que gozó de las primeras ventas de esta consola; no obstante, durante las primeras semanas en el mercado no tuvo un gran éxito, ya que el boom del momento eran las computadoras y todas las novedades que ofrecía. En comparación con el Atari 2600, la Odyssey no presentaba una amplia colección de juegos, tanto así que varias de sus entregas eran prácticamente iguales, pues los cambios en gráficos y jugabilidad eran mínimos.

El principal juego disponible era Pong, con el cual ofertaban el equipo en los 70, y que se centraba en un juego lineal para pasar una esfera pequeña de lado en lado, como el deporte ping-pong. Posteriormente, llegaron otros títulos con mayor reconocimiento, como Space Invaders, Asteroids y el popular Pac-Man; pero, a pesar de estas inclusiones, ya habían otras consolas con mejor recepción. El Magnavox Odyssey se presentó con el siguiente tráiler para los televisores a color:

¿Quién fue el principal encargado de su creación?

La primera Magnavox Odyssey fue inventada por Ralph Baer, un ilustre ingeniero alemán considerado por muchos como el padre de los videojuegos, puesto que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de equipos y accesorios necesarios para fabricación de consolas gamer.

Luego de migrar con su familia a Estados Unidos en 1938, Baer comenzó en esta industria de una manera muy peculiar, ya que a mediados de los 40 vio el anuncio de un trabajo relacionado al “mundo electrónico” en una parada de autobús, lo cual, sin saberlo, luego le cambiaría la vida. La propuesta en el afiche mencionaba que los interesados tendrían la opción de estudiar la construcción de electrónicos, para luego trabajar en pequeños negocios de informática de la zona.

Durante la creación del Odyssey, Baer trabajaba para Sanders Associates Inc., que otorgó la licencia del sistema de juego a su invención, y tenía varias ofertas para trabajar en compañías mejor posicionadas. Con todo a su favor, Baer declinó en otras propuestas y apostó por lo que sería su hijo favorito, como le decía de broma al trabajo más importante de su carrera.