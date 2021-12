Bugs o glitchs: significados y diferencia entre las principales fallas en los videojuegos

¿Error, falla o elemento innecesario? Los usuarios de la comunidad gamer usan varios términos para referirse a temas o elementos relacionados a los videojuegos. Entre ellos, hay dos palabras claves que, a su vez, se utilizan en el contexto informático, para interpretar un desacierto en el desarrollo de un juego, como también en la jugabilidad de este.

“Bug” y “glitch” se usan para este tipo de connotaciones, pero muchas veces suelen confundirse sus significados, los cuales son similares, pero no totalmente. En esta nota repasaremos cómo es que se comenzaron a utilizar y el sentido que tienen para usarlos correctamente.

Bug

Según la comunidad de tecnología, palabra bug, que traducida al español significa bicho, es empezó a usar en las situaciones que encontraban un insecto dentro de un ordenador, lo cual ocasionaba problemas para muchos programadores en todo el mundo.

En el caso del mundo tecnológico y gaming, un bug se menciona principalmente cuando no se puede lograr un desarrollo de juego previsto, a causa de un error en el cifrado o del sistema como tal. Estas fallas producen resultados incorrectos o inesperados como no poder completar un nivel porque no aparece el jefe final, la lista de lugares en un mapa esta incompleta, los otros personajes no responden a acciones, y otras que han dificultado a millones de jugadores hasta sus reparos.

Glitch

Es necesario resaltar que este término deriva de la palabra “glitsh“, que en el idioma y cultura yiddish significa “lugar resbaladizo”. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, los locutores de radio comenzaron a usarla para referirse a errores en el aire.

Al contrario del bug, se usa generalmente cuando se puede lograr un estado de juego no deseado, debido a un problema imprevisto en el código del juego, o también por una falla de corta duración en el sistema. Usualmente se utiliza para describir una falla transitoria que se corrige sola, es decir, que el jugador simplemente puede solucionar apagando o reiniciando una consola.

Entre los ejemplos más comunes está la capacidad de atravesar el suelo, avanzar a una parte de una misión sin que los rivales se muevan, pasar de un nivel a otro sin algún elemento imprescindible, detener el contador que limita los tiempos, y más.

Call of Duty Warzone Pacific: bugs y errores visuales opacan su lanzamiento

La página especializada Video Games Chronicle ha sido la encargada de detallar algunos de los errores que han encontrado en su análisis de Call of Duty Warzone Pacific. Se han hallado sobre todo bugs visuales. Asimismo, el famoso popping que se genera cuando los elementos demoran tanto en cargar que llegas a una zona, parece que no hay nada, y de repente aparecen objetos porque recién han cargado.

Asimismo, de acuerdo con testimonios de los jugadores de Call of Duty Warzone Pacific, publicados en foros, la experiencia ha sido desastrosa, pues las texturas no cargan bien, el mapa tiene varios errores y parece que la partida se lleva a cabo en un prototipo al que todavía le falta mucho trabajo para convertirse en un producto final.

En las consolas, algunos jugadores tienen que reinstalar la actualización de Warzone Pacific varias veces. Para este problema, Raven ha ofrecido una posible solución a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

Con respecto a los errores visuales y bugs, Raven Software ya ha confirmado que están trabajando en arreglarlo. Estos problemas en el título coinciden con la difícil situación que atraviesa Activision-Blizzard, quienes informaron que este mes terminarán la relación laboral con miembros del personal de control de la desarrolladora de videojuegos.