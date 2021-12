Usain Bolt recomienda los videojuegos a otros atletas: “Me convirtieron en un ganador”

En medio de una entrevista para la cadena británica BBC, Usain Bolt, famoso exatleta jamaiquino, reveló qué tan importante fueron los videojuegos para la formación de su carácter y espíritu competitivo durante sus años en actividad. Bolt aprovechó para invitar a otros velocistas a que disfruten de los mismos en su tiempo libre.

Usain Bolt afirmó que los juegos contribuyeron gratamente a sus victorias debido a que desconectaban su mente de todo. “Me hacían concentrarme en intentar llevarme la victoria”, reveló acerca de los años en los que solía jugar al título de EA Sports FIFA.

“Creo que, de alguna manera, me ayudaron en el atletismo, porque cuando te subes a la pista tienes la misma mentalidad que cuando estás jugando videojuegos. Solo quieres ganar”, expresó.

Ante su declaración, el reportero de la BBC bromeó diciéndole que seguramente se había convertido en campeón mundial (y en poseedor del récord) por su habilidad en Mario Kart. “Ayudó, ayudó”, respondió jocosamente el jamaiquino.

Otra de las sorpresas de dicha entrevista fue que el atleta consideró alguna vez dedicarse a los e-sports. “Si hubiese crecido con los juegos y la tecnología que existen hoy en día, es probable que me haya involucrado más en ellos y hasta me hubiese dedicado a los deportes electrónicos o al streaming”.

“Me gustaban mucho los videojuegos cuando era más joven. A veces me saltaba los entrenamientos para ir a la tienda y jugar. Luego mi entrenador llamaba a mi papá y le contaba que no había ido a entrenar. Él luego me preguntaba por qué y yo no tenía una respuesta. Si hubiera vivido estos tiempos, definitivamente sería un gamer”, confesó finalmente.