Todo lo que se sabe de Star Wars Eclipse: filtran primeros detalles

Se va revelando. Tras una sequía de algunos meses en anuncios sobre juegos de Star Wars, por fin se reveló un nuevo título durante la reciente edición de The Game Awards 2021. Eso sí, no muchos esperaban que se tratase de un juego a cargo del emblemático estudio Quantic Dream, más conocido por sus obras de aventura gráfica como Beyond Two Souls y Detroit Become Human. Ahora, por fin se han revelado más detalles de lo que llegará en los próximos años con Star Wars Eclipse.

El juego apenas se ha dejado ver en concepto, pues solo se presentó un pequeño video de anuncio (más cercano a un teaser) durante el TGA 2021. Aun así, no hemos tenido que esperar mucho para conocer algunos detalles ya filtrados por importantes insiders de la industria.

Uno de ellos es el ya conocido Tom Henderson, cuyo aporte a los adelantos de la escena AAA ha sido notable. Fue él quien reveló muchos de los detalles sobre Battlefield 2042 y Call of Duty: Vanguard meses atrás y, ahora, ha lanzado más de un dato sobre Star Wars Eclipse.

Lo que se sabe de Star Wars Eclipse

En primer lugar, Henderson apenas se animó a confirmar algunos datos que ya habían sido señalados por AccNGT (otro leaker), quien fue el primero en señalar la existencia del juego. Según Henderson, el título a cargo de Quantic Dream estaría:

Siendo escrito (su guion) por el estudio Quantic Dream Paris (a cargo de David Cage)

Se lanzaría, como mínimo, en 3 o 4 años

Quantic Paris está teniendo dificultades para contratar a personal (hay actualmente 60 ofertas de trabajo en Paris y 9 en Montreal)

Una de las preocupaciones del equipo es el motor gráfico elegido, que no está optimizado para un juego de mundo abierto.

Vale señalar que Star Wars Eclipse ya ha sido publicitado como un juego de acción y aventura. Esta podría ser una de las razones por las que el plan original es lanzarlo en 2024 o 2025.