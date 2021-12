Speedrun en videojuegos de PlayStation que siguen insuperables

El speedrun es una actividad tan compleja que ha llegado a llamar la atención de personas que no tienen nada que ver con los videojuegos. Esta práctica se popularizó desde este siglo gracias a las plataforma oficiales que desarrollaron eventos benéficos, los cuales, además de reunir cantidades considerables para donar a hospitales y ONG, registraron récords durante la recaudación.

No es muy usual ver la práctica de speedrun en títulos de PlayStation, pues la compañía que se lleva toda la atención en este tipo de gameplays es Nintendo, debido a la mayor variedad de entregas de plataformas y diseños en 2D. A pesar de ello, la consola de Sony ha visto a los largo de su evolución varias marcas que han trazado historia en la comunidad gamer.

Por ello, para los más fanáticos de la PS1 hasta la PS5, hemos recapitulado algunas de los récords más increíbles a la hora de pasar un juego en el menor tiempo posible, con el objetivo de que se motiven a intentar alcanzar estas hazañas.

Resident Evil 4

Arrancamos la lista con uno de los juegos más aclamados por los usuarios, principalmente por ser el salto de calidad y complejidad que siempre se le pidió a la franquicia protagonizada por Leon S. Kennedy. La cuarta edición de Resident Evil 4 fue el título que el speedrun MikeWave escogió para ingresar en la historia del mungo gaming, ya que terminó el juego en un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 53 segundos.

God of War 2

El icónico juego liderado por el semidios Kratos es, hasta la fecha, el más querido por los jugadores de esta saga. Si bien God of War: Ragnarök fue un digno competidor para ver quién se llevaba el trono, God of War 2 ha recibido todo tipo de críticas positivas y se ha utilizado, incluso, para pruebas de speedrun. El jugador Martyrd, que se dedica a esta actividad gamer, logró pasar el título en tan solo 54:56, una marca que tiene pocos perseguidores cerca que no pasen de la hora de juego.

Crash Bandicoot 4

El popular Crash 4 es un juego largo, sin importar qué tan rápido lo juegues; sin embargo, el speedrunner Riko_KSB retó a IGN Sports a que le den a elegir qué niveles quería que pasase con menos tiempo que cualquier jugador haya hecho antes. Si bien este no es el speedrun completo del videojuego, es impresionante, y a la vez divertido, ver cómo el pro player pasa en 1:26:39 las etapas más complicadas del título estrenado para PlayStation 4.

Devil May Cry 3

La tercera entrega de Devil May Cry es, para muchos, uno de los mejores juegos de acción con sangre y violencia de todos los tiempos, ya que logró consolidarse en la mira de los más jóvenes y adultos a nivel internacional. Capcom registró el récord establecido por el speedruner WaifuRuns, quien culminó el juego con el tiempo 59:31, con lo que rompió la barrera de una hora que nadie ha podido pasar jamás. “Este es el speedrun que más significa para mí, nunca había tenido tanta conexión emocional con un juego”, puso en la descripción de su video subido en YouTube.