Ready or Not: el ‘sucesor espiritual’ de SWAT 4 ha llegado a Steam

Si ya estás pasando tus 30 y juegas en computadora desde hace mucho tiempo, es probable que recuerdes a la popular serie de Ubisoft, SWAT. Se trata de una emblemática saga de videojuegos de disparo en primera persona que innovó en su momento (inicios del siglo) por implementar mecánicas de operaciones especiales. Pues bien, ahora, tras más de 15 años desde su último lanzamiento, por fin nos llegará una alternativa muy similar llamada Ready or Not, que ya está disponible en early access en Steam.

Ready or Not fue anunciado hace algunos años y se encontraba dirigido explícitamente hacia los fans de la serie de la que te hemos comentado. El último título de SWAT fue SWAT 4, publicado en 2005, y desde entonces no hemos tenido oportunidad de ver una evolución de esa llamativa jugabilidad.

PUEDES VER: Speedrun en videojuegos de PlayStation que siguen insuperables

Ready or Not está desarrollado por Team 17, quienes meses antes habían asegurado que el acceso anticipado recién llegaría en 2022. Para suerte de los fans, los planes se adelantaron al menos un mes y ya muchos pueden probarlo 69 soles.

De qué va Ready or Not

El juego es un auténtico shooter militar táctica, en primera persona, con escenarios de carga intensa y alusivos al mundo moderno. Nuestro objetivo es hacernos cargo de toda una división SWAT (operaciones especiales) y resolver situaciones y enfrentamientos hostiles.

En los juegos de SWAT originales, usualmente se nos asignaban dos equipos de operadores (azul y rojo). A cualquiera de estos podíamos indicarles misiones pequeñas que nos ayudaban a, por ejemplo, allanar una casa, buscar rehenes o reducir terroristas o secuestradores.

Pese a que el early access se pudo adelantar, en Team 17 aseguran que el juego sigue lejos de terminarse y que necesitan más tiempo (y feedback) para que esté “a la altura de su audiencia”, además de fondos.

Ya prometieron que en el futuro se agregarán nuevas armas, personajes y mapas. También llevará una campaña para un solo jugadores, campaña cooperativo y modos de enfrentamiento PvP.

Si quieres probar Ready or Not en tu PC, puedes adquirir el acceso anticipado mediante este enlace: