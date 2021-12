PUBG estrena modo de carreras navideño y las semejanzas con Mario Kart son increíbles

Seguramente no has oído hablar mucho de PUBG desde hace tiempo, y no es para menos. El título que lanzó a la fama el popular género del battle royale se ha quedado detrás de otras alternativas como Fortnite, Apex Legends y Warzone desde hace años; sin embargo, todavía mantiene una considerable comunidad lo suficientemente fiel como para que sus desarrolladores sigan innovando con nuevos modos de juego temporales, como este basado en carreras que llega por fin de año.

El problema es que, pese a que ya está siendo un gran éxito, no han sido pocos los que han notado una gran semejanza entre este nuevo modo, llamado Winter Race, y la clásica saga de juegos de carrera de Mario Kart.

Winter Race se acaba de estrenar recientemente en PUBG para PC y estará disponible solo hasta el próximo 26 de diciembre, a través de la sección LABS.

La modalidad incluye cinco circuitos dentro del mapa Vikendi y otorga la posibilidad de elegir entre la moto, una pickup, un coupe RB, un quad o un zima como vehículos.

Lo crucial es que cada uno de los vehículos cuenta también con un arsenal de armas y equipamiento, por lo que prácticamente se trata de una partida de party o batalla en carreras.

No solo eso. Winter Race también presenta puntos de control y, en muchos de ellos, se podrán coger cajas con power-ups al mismo estilo de Mario Kart. Estas pueden contener desde munición, hasta bonos de velocidad, granadas y la creación de una zona roja.

Todos los jugadores tienen 10 segundos de invulnerabilidad ni bien inician las partidas, lo que provoca una dinámica muy intensa que ya está siendo celebrada entre los fans de PUBG, pese a las críticas. El juego será gratuito a partir del 2022 y esta parece ser una buena estrategia para ganar adeptos.