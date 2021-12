Los videojuegos que fueron lanzados en 2021 y fracasaron

A lo largo de los meses, han aterrizado grandes juegos como Resident Evil Village, Ratchet and Clank: Rift Apart e, incluso, It Takes Two, el GOTY de este año. Sin embargo, no todos tuvieron una recepción positiva. También hubo notables fracasos en el mercado gamer. Varios títulos han decepcionado, ya sea por los errores en la jugabilidad, gráficas o por los desarrollos de trama poco originales.

A continuación te detallamos una lista de cuáles fueron los peores lanzamientos del presente año 2021.

Los peores videojuegos de 2021

E-FOTBALL 2022

No cabe duda que el peor juego del año ha sido eFootball 2022. Esta edición es la renovación del PES de Konami, empresa que estaba acostumbrada a competir con FIFA por tener una jugabilidad enfocada en los partidos de fútbol más realistas.

No obstante, lo que recibieron sus miles de usuarios fue un juego incompleto, lo que resultó inevitablemente en ser considerado como el título peor valorado en la historia de Steam.

Arkham Horror: Mother’s Embrace

La marca conocida como Arkham Horror muestra que los mundos de Lovecraft cobran vida a través de figuras, cartas y dados. La edición de Mother’s Embrace iba a ser, según críticos, un juego que podía ser capaz de adaptar el horror y la locura.

Al final, les faltó tiempo para el desarrollo. La muestra final es muy simple, ofrece pocas opciones y el sistema de combate necesita ser rediseñado.

Battlefield 2042

Entre sus errores se encuentra de todo: bugs gráficos e incontables fallas en la jugabilidad. Ahora, lo que sus usuarios no toleran son los Hovercrafts que trepan edificios, gente volando aviones desde el exterior de la nave, ascensores que permanecen cerrados, entre otros.

Entre las fallas más graves se encuentra un pésimo registro de disparos y minas explosivas que no infligen daño a vehículos. Además, no se distingue con facilidad quién es aliado o enemigo y no hay marcador de tiro para saber si le atinaste al objetivo.

GTA Trilogy

Luego de la caída de imagen que sufrió la compañía Rockstar Games con el anuncio de GTA V para las nuevas consolas, llega GTA Trilogy, la remasterización de tres de los más recordados juegos de la saga: GTA 3, Vice City y San Andreas.

Entre los problemas que abundan se encuentra lo siguiente: modelos de personajes inhumanos, errores en las texturas, una lluvia que obstaculiza la visión, comportamiento de los personajes no jugadores (npc) muy errático, entre otros elementos.

Tal fue el rechazo que tuvieron que retirarlo de la tienda del juego y volvieron a poner en Steam las versiones originales.

Resurrected

El Remaster de Diablo II, Resurrected, estuvo por más de un mes con fallas serias: no te dejaban jugar, te sacaban de la partida o se podía borrar tu personaje. Para gran cantidad de sus usuarios fue una experiencia desconcertante.

Call of Duty Vanguard

Hasta los propios aficionados de la franquicia notaron que el único cambio es que se ambienta el conflicto en la Segunda Guerra Mundial y que todo lo demás sigue igual o con más errores. Hay fallas en el realismo histórico, poca jugabilidad, exceso de cinemáticas y un modo Zombies poco dinámico. Además, no podían faltar los bugs.

Taxi Chaos

Taxi Chaos apareció con la promesa de rediseñar la jugabilidad de su antecesor, Crazy Taxi. En su llegada a las consolas modernas, decepcionó a muchos jugadores: quejas por escasas novedades respecto al título original y por la ausencia de su característico humor no faltaron. Sobre el resto, algunos aspectos procuran replicar la idea de GTA, pero sin violencia y pone a los jugadores en un mundo abierto. No funcionó y hasta la fecha registra grandes índices de rechazo.