¿Cuáles son los videojuegos más terminados y abandonados por los usuarios del 2021?

El año 2021 está cerca de culminar y a pesar de que la escasez y retrasos fueron una clara tendencia a lo largo de los meses, también se anunciaron grandes lanzamientos que fascinaron a los jugadores de las distintas consolas y PC. El sitio How Long to Beat, la plataforma que calcula cuánto tardarías en terminar un juego según tu tiempo y ambiciones, elaboró una lista con los juegos más terminados y abandonados del 2021, la cual da cuenta del empeño de los jugadores en sus títulos preferidos.

La reciente revelación da a conocer todo tipo de información relacionada con el consumo y la experiencia de juego de los usuarios.

Juegos más completados

En este caso, el juego con mayor porcentaje de usuarios que lo completaron fue Resident Evil Village, la última entrega de la exitosa franquicia de Capcom. En segundo lugar quedó Metroid Dread, el regreso de Samus Aran a una consola de Nintendo.

Por otro lado, en tercer lugar está Ratchet & Clank: Rift Apart, uno de los pocos juegos de la nueva generación de PlayStation y que solo se podía jugar en PS5 así que los usuarios que lo compraron no tenían otra alternativa. En cuarto lugar está el GOTY 2021, It Takes Two, que ganó el puesto con su propuesta cooperativa que se puede pasar de inicio a fin con un amigo. En quinto puesto está Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Resident Evil Village Metroid Dread Ratchet & Clank: Rift Apart It Takes Two Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Twelve Minutes Psychonauts 2 Nier Replicant ver.1.22474487139... The Medium Little Nightmares II

Juegos abandonados

Ahora, sobre la relación entre jugadores y juegos que fueron abandonados a medio camino, aquellos que ya tenían un porcentaje de avance considerable pero fueron dejados por diversos motivos: dificultad, falta de interés o que simplemente no engancharon a los jugadores. En este caso, el juego más abandonado fue Twelve Minutes, una de las sorpresas del año, seguido por Loop Hero y The Ascent. Luego, en cuarto y quinto puesto están OUTRIDERS y The Medium, el título de terror de Bloober Team.