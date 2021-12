Ernie Hudson confirma que un nuevo juego de Ghostbusters está en desarrollo

El actor Ernie Hudson, quien interpretó a Winston Zeddemore en las películas de la saga Ghostbusters, aparentemente ha confirmado un nuevo videojuego de los famosos cazafantasmas, luego de declarar durante una entrevista que está esperando la próxima entrega gamer de la franquicia. “Está definitivamente pasando”, comentó Hudson. Además, reveló que fue recientemente contactado para grabaciones relacionadas al título.

Este suceso de dio en el Celebrity Fan Fest en San Antonio, en medio de un panel de preguntas y respuestas, donde los protagonistas del film no parecían estar muy al tanto de los detalles de este nuevo proyecto. La consulta en particular fue realizada por el host del evento ante el pedido de los más fanáticos por Ghostbusters: The Video Game, el juego estrenado en 2009.

Este famoso título reunió a los cuatro actores originales en una historia que tiene lugar después de las dos primeras producciones audiovisuales. Tanto éxito tuvo en su momento que, en conmemoración a sus primera década de lanzamiento, se desarrolló en 2019 una versión remasterizada disponible par PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One en 2019.

¿Qué juegos de Ghostbusters han habido hasta la actualidad?

Son un total de 10 juegos de esta franquicia lanzados hasta ahora: