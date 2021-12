Steam Deck sufre el mismo problema que la PS5: poco espacio para juegos

Pocos lo anticiparon. El anuncio de la Steam Deck, meses atrás, fue bien recibido por la comunidad. El impacto fue tal que pasaron por alto un pequeño detalle que parece estar afectando a toda plataforma moderna: el tamaño cada vez mayor de los juegos y el estancamiento de los dispositivos de almacenamiento en las consolas. Ahora, se ha casi confirmado lo temido, pues señaló que el OS de su sistema ocupará un total de 10 GB, dejando tan solo 50 GB para los títulos descargables en su versión base.

El problema no es menor ni mucho menos desconocido, pues es exactamente el mismo que aqueja a las consolas modernas de presente generación, la PS5 y la Xbox Series X. Ambas, en sus modelos de lanzamientos, ofrecen menos de 1 TB de espacio para juegos, en un mercado donde muchos títulos AAA superan los 100 GB de tamaño.

PUEDES VER: Valve confirma que el Steam Deck no desarrollará videojuegos exclusivos

Si bien la Steam Deck estará disponible también en versiones con mayor capacidad, todo indica que la edición más básica estará enfocada a lo que la propia Valve mencionó en muchas ocasiones: los títulos indie. De esta forma, se consolidaría, en parte, como una competidora directa de la Nintendo Switch.

La noticia de cuánto pesará el OS de la Steam Deck (SteamOS 3) fue divulgada por Madjoki, conocido miembro de la comunidad de Valve en MetaCouncil. Él posteó un puñado de notas de la versión 20211120.2 del OS.

Vale indicar que esta nueva versión ha reducido el tamaño total del sistema operativo de forma considerable, pues pasó de pesar 24 GB a tan solo 10 GB.

Con este hecho, se confirma que juegos AAA de más de 50 GB no podrán correrse en la Steam Deck versión base sin extender antes su capacidad. Incluso títulos antiguos como The Witcher 3 (2015) no podrían disfrutarse con la plataforma de fábrica.