Fortnite: las skins de Spider-Man (no way home) y Mary Jane llegan al Battle Royale

El evento de Navidad de Fortnite trae muchos regalos. Conoce aquí cómo conseguir los aspectos del Hombre Araña de Tom Holland y MJ en el videojuego.

La skin de Spider-Man (no way home) y MJ (no way home) llegarán a la tienda de objetos de Fortnite el 17 de diciembre. Foto: Epic Games