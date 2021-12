Call of Duty Warzone: confirman la llegada de la skin de Levi de Attack on Titan

Desde el lanzamiento de Call of Duty Vanguard han circulado rumores sobre una colaboración entre Warzone y Attack on Titan, sin embargo, una reciente filtración acaba de confirmar el crossover con la llegada de Titan Levi.

Si bien la saga de Call of Duty no es tan prolífica en cuanto a colaboraciones como lo es Fortnite, no es ajena a incluir de vez en cuando a personajes sorprendentes. Ya hemos visto a John McClane, de Die Hard, y Ghostface, de la serie Scream, por lo que muchos esperan la llegada de Attack on Titan.

Según el dataminer Nanikos, el pack de Attack on Titan - Levi que llegará a Call of Duty Warzone y Vanguard contiene:

Piel de operador de Levi para Daniel

Movimiento final

Resaltar introducción

Resaltado de MVP

Emblema

Pegatina.

Asimismo, podríamos ver marcos para los jugadores o colgantes para armas para ir al más puro estilo de Attack on Titan. Además, tendremos que esperar y ver si otros personajes como Erin Jaeger o Mikasa podrían estar también involucrados.

Desafortunadamente, todavía no tenemos noticias sobre la fecha del lanzamiento del paquete con la colaboración. Pero, debido a que ya se ha filtrado en el juego, seguramente lo tengamos antes de lo que se puede esperar.