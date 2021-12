Android: 6 juegos clásicos de PlayStation 2 que puedes descargar en tus dispositivos

La PlayStation 2 de Sony tuvo su lanzamiento oficial el 4 de marzo de 2000 en Japón y se convirtió en la consola más vendida de la historia. Para muchos gamers, es una de las mejores gracias a su considerable número de juegos y la gran variedad de géneros que ofrecen. Lo que algunos ignoran es que en la Play Store podemos encontrar dinámicas de PS2, todos de manera oficial y sin necesidad de instalar previamente emuladores.

A continuación tienes la lista detallada de los mejores títulos de PlayStation 2 para instalar, aunque algunos sí necesitas pagar.

Juegos de PS2 para descargar en Android sin emulador

Saga GTA

Rockstar es uno de los mejores desarrolladores de la actualidad gracias a títulos como Red Dead Redemption 2 y su exitosa saga de Grand Theft Auto.

PlayStation 2 fue una gran época para la saga y la base para títulos como los vigentes GTA V, Grand Theft Auto 3, San Andreas, Vice City, entre otros.

Bully

Seguimos con Rockstar, porque además de la franquicia de GTA, también tiene otro memorable título para descargar desde la Play Store de Google. Bully es un escenario con similitudes de GTA, pero ambientado en un instituto y con estudiantes en lugar de algún gánster.

El objetivo es sobrevivir, sacar buenas notas (opcional) y sobrellevar el día entre alumnos conflictivos. Bully fue una revolución en su momento y recibió críticas por incentivar, según un sector adverso a los videojuegos, el acoso escolar.

Dragon Quest VIII

Dragon Quest es una de las sagas de Juego de rol japonés (JRPG) más relevantes en el mundo y no fue tan conocida como Final Fantasy. En Japón, se le suele comparar con una religión.

Actualmente, es referenciada gracias a su título para consolas de nueva generación: Dragon Quest XI. Pero es cierto que en PlayStation 2, se lanzó el que es considerado como el mejor juego de la saga.

En Dragon Quest VIII un poderoso mago maldijo al reino de Trodain, transformando a todos sus habitantes en espinos.

Personajes diseñados por Akira Toriyama, un mundo extenso y un sistema de combate clásico.

Virtua Tennis

Para los amantes del deporte y, sobre todo, del tenis, pueden descargar el mítico Virtua Tennis de SEGA. Uno de esos juegos que se hizo popular gracias a su realismo y espectacular jugabilidad, que al día de hoy no ha perdido su esencia.

Need for Speed Most Wanted

Con la irrupción de películas como Fast and Furious, los carros y las carreras se pusieron de moda. Electronic Arts aprovechó este escenario y utilizó su franquicia Need for Speed.

Most Wanted fue junto a Underground los juegos de carreras por excelencia. Mientras que el segundo se concentró en la competición clandestina, el primero introdujo un nuevo elemento: persecuciones policiales en grandes mapas.

Max Payne

El primer Max Payne tuvo su lanzamiento en consolas como Xbox o PlayStation 2 y PC en el año 2001. Es un título en el que un exagente de Policía de la ciudad de Nueva York es testigo de cómo su mujer y su hija son asesinadas por unos adictos a una nueva droga. De esta manera y con el objetivo de vengarse, investigará quiénes han sido los responsables del crimen.