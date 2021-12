Rockstar le propuso la exclusividad de Grand Theft Auto III a Xbox, pero este lo rechazó

Actualmente, Grand Theft Auto es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Sin embargo, en sus inicios, empresas como Xbox no tenían la visión de lo lejos que podía llegar esta franquicia, al punto de rechazar la exclusividad de uno de sus juegos: GTA III.

El estreno de la serie documental Power On: The Story of Xbox nos ha permitido descubrir pasajes desconocidos sobre la negociación entre Rockstar y Xbox, que tiene como principal protagonista a Grand Theft Auto III.

Según informa Level Up, en el documental se menciona que Rockstar le tocó la puerta a la división gaming de Microsoft para hablar sobre GTA III y su lanzamiento. Increíblemente, se revela que Xbox rechazó el proyecto inicialmente, lo cual dio pie a que el estudio llegue a un acuerdo con PlayStation y su posterior éxito.

Xbox rechazó la exclusividad de Grand Theft Auto III

Kevin Bachus, exresponsable de las relaciones con estudios de terceros en Xbox, contó en el documental que DMA Design, conocido posteriormente como Rockstar North, se acercó a ellos para hablar sobre el paso de Grand Theft Auto del 2D al 3D, que iniciaría con la tercera entrega de la saga.

En ese entonces, Drew Angeloff, antiguo miembro de Xbox, confesó que varios ejecutivos decidieron no invertir en el proyecto porque pensaron que la transición al 3D no saldría nada bien y que el juego no tendría éxito.

“Estos nuevos ejecutivos importantes de Xbox, que revisarían todos los lanzamientos de los editores y desarrolladores, dijeron ‘no creemos que el juego vaya a poder hacer la transición de 2D a 3D”, comentó Angeloff.

Por otra parte, Bachus detalló que los ejecutivos y parte del equipo tenían el presentimiento que el juego era “complicado”, debido a su interfaz de usuario. “Pensaban que se basaba en un juego que no había tenido tanto éxito. Fue rechazado”, finalizó.

Desde su cuenta de Twitter, Seamus Blackley, considerado como el padre de Xbox, explicó que las negociaciones sí fueron reales, pero que se habló muy poco sobre GTA III. Asimismo, destacó que hacer este tipo de elecciones es muy complicado, sobre todo por los riesgos, ya que la franquicia no tenía el éxito con el que cuenta ahora.

El conocido 'padre de Xbox' confirmó que la negociación entre Rockstar y Xbox sí sucedió. Foto captura: Twitter

Luego de que Xbox rechazó la exclusividad de GTA III para su consola, en el E3 2022, PlayStation, su principal competencia, confirmaba un acuerdo con Take-Two Interactive para que Grand Theft Auto III y las próximas entregas de la saga debuten únicamente en PlayStation 2.