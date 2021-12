El popular streamer Dr. Disrespect contrata a desarrolladores de Call of Duty y Halo

Se arma a lo grande. Si bien su nombre es bastante conocido en las comunidades de Twitch y YouTube, lo cierto es que la fama de Dr. Disrespect le sirve de poco para asegurar el éxito en el desarrollo de juegos. Pese a ello, el popular streamer se ha propuesto crear las próximas innovaciones en el mercado de títulos multiplayer, y sus recientes acciones parecen revelar que va en serio: ha contratado a excreativos de los estudios responsables de Halo y Call of Duty.

Dr. Disrespect es una de las personalidades más excéntricas y conocidas de la internet y la comunidad gaming. Su estilo irreverente lo ha hecho muy popular en los círculos de fans de shooters, pues este ha sido su género predilecto en sus ya muchos años de creador de contenido.

PUEDES VER: Ibai es elegido como el mejor streamer del año en los Esports Awards 2021

Lo que pocos conocen es que el propio streamer también tiene un pasado como desarrollador y es algo que no planea desaprovechar ahora que ha logrado tanta fama en las redes.

Fue durante el verano (invierno en hemisferio sur) que Dr. Disrespect anunció que fundaría su propio estudio de videojuegos y no de baja escala. A diferencia de otras compañías indie, el streamer fue muy específico en señalar que seguiría el modelo de las compañías AAA, y que incluso probaría suerte con proyectos de NFT y criptomonedas.

Poco tiempo después, ahora ya sabemos cómo se llamará el estudio, cuyo nombre lo reveló él mismo en una publicación en sus redes sociales: Midnight Society.

En su cuenta de Twitter, Dr. Disrespect publicó un corto video de presentación y afirmó que el objetivo de su compañía es crear “experiencias multijugador innovadoras”.

Su plan no parece ser solo discurso, pues ya se ha confirmado dos adquisiciones de peso para su equipo de talentos. Se trata nada menos que de Robert Bowling, ex creativo de la franquicia Call of Duty y de Quinn DelHoyo, quien trabajó en varios títulos de Halo y Gears of War.

Bowling tomará el rol de líder del estudio, mientras que DelHoyo será el director creativo. Sin duda, se trata de dos personalidades de renombre y gran experiencia en el género de shooters. Asimismo, el creador confirmó que su primer proyecto será un juego de disparos.

“Como jugador, streamer y ex desarrollador de juegos desde hace mucho tiempo, a menudo sueño con crear títulos increíbles que comunidades enteras puedan respaldar desde el primer día. Mi visión es hacer juegos que desafíen el modelo de publicación única y recompensar a todos aquellos fanáticos e influencers que los hacen exitosos”, comentó el creador y desarrollador en un comunicado.