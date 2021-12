Bully 2 iba a ser la gran sorpresa de The Game Awards 2021, según filtrador

Bully 2 vuelve a dar que hablar. Días después de que It Takes Two se lleve el GOTY (juego del año) en The Game Awards 2021, ha trascendido que uno de los videojuegos de Rockstar Games más rumoreados de los últimos años, la secuela de Bully, iba a estar presente en la ceremonia de premiación.

La información proviene de Tom Henderson, un conocido y confiable insider de la industria que, por ejemplo, reveló detalles de Call of Duty: Vanguard y Battlefield antes de tiempo y acertó. Esta vez, él asegura que Bully 2 iba a ser el anuncio sorpresa en el TGA.

“Se esperaba que Bully 2 fuera una posible revelación sorpresa en The Game Awards la semana pasada, después de que a algunas personas se le mostrara algo de material aludiendo a una próxima presentación”, reveló desde su red social.

Sin embargo, pide que tomemos con mucho cuidado estos datos, porque “la información es un poco difusa en estos momentos y no me queda otra que ser ambiguo, pero si escucho algo más les informaré”.

El detalle está en que aparentemente existe una versión jugable de Bully 2, la cual iba a ser mostrada en el evento, pero “como dije, la información es difusa. Pensé que merecía la pena informar sobre esto ya que, definitivamente, ‘está pasando’ algo con la saga”, añadía el insider en Twitter.

Se han tejido muchas teorías y rumores acerca de la secuela de Bully a lo largo de estos años, pues se mencionaba que el videojuego había estado en desarrollo durante más de un año entre el 2010 y 2013, pero otras filtraciones aseguraban que llegaría para PS4, Xbox One y las consolas de nueva generación. Otros mencionaban que su desarrollo se canceló en 2017 para dar prioridad a GTA VI y Red Dead Redemption.

Cualquiera que sea el caso, Rockstar aún no se ha pronunciado respecto a esta última filtración por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir el estudio sobre un posible anuncio de Bully 2.