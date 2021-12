Además de Mega Man, ¿qué otros personajes de videojuegos han tenido su película live action?

En los últimos años, la industria del cine ha apostado por llevar a la pantalla grande y a los servicios de streaming películas enfocadas en personajes de videojuegos debido a la popularidad que tienen dentro de la comunidad gamer y la solicitud de multitudes de usuarios de ver a sus héroes favoritos dentro de un largometraje live action.

Plataformas como Netflix y Amazon Prime Video han anticipado nuevas entregas audiovisuales relacionadas al mundo gaming, tales como la próxima cinta de Mega Man, el máximo exponente de la consola Sega. Además de este esperado film, desde el siglo pasado ha habido otros éxitos que acapararon la atención de los más fanáticos de los videojuegos.

Por ello, en esta nota hemos elaborado un listado con las mejores películas relacionadas al ámbito gamer, para que puedas ver las aventuras de algunos personajes de videojuegos en la vida real.

Detective Pikachu

Pikachu, la icónica rata con poderes eléctricos del universo Pokémon, ha tenido también su propia película en live action, pero sin la participación de su fiel compañero Ash, pues en esta cinta se eligió a Tim Goodman, un exentrenador que se dedica a su carrera profesional, para ser el compañero del protagonista amarillo.

La aventura desarrollada en este filme se basa en la recolección de pistas dentro de Ryme City para dar con la ubicación de Harry Goodman, padre de Tim, que finalmente termina siendo el propio Pikachu, al cual le da vida la voz del reconocido actor Ryan Renolds.

Resident Evil

Son varias las películas de Resident Evil que se encuentran bajo el control de la compañía Screen Gems, la cual ya ha publicado siete películas desde 2002, formando una saga exitosa gracias a la buena trama y las aventuras espeluznantes que protagonizan los personajes de la franquicia.

Hasta el momento, las cintas del videojuego han sido Resident evil, Resident Evil: apocalipsis, Resident evil: extinction, Resident evil: afterlife, Resident evil: retribution, Resident evil: the final chapter y Resident evil: welcome to raccoon city.

Sonic

El erizo azul de Sega fue uno de los personajes más solicitados para protagonizar su propio filme, por lo que la productora de cine Paramount Pictures anunció la primera película de Sonic para el 2019, la cual, tras el primer tráiler publicado en YouTube, recibió fuertes críticas por parte la comunidad gamer debido al diseño poco atractivo del veloz héroe.

Por ello, luego de que un usuario publicara su propia versión en Reddit, decidieron replantear el formato que tendría Sonic en la pantalla grande y lo lanzaron a mediados del año pasado. Recientemente se ha revelado el adelanto oficial de la segunda entrega, que presuntamente contará con Knuckles como antagonista.

Mortal Kombat

Si bien ya había tenido una primera película en 1995, Warner Bros. Pictures decidió recrear una nueva versión del famoso videojuego de peleas Mortal Kombat para las pantallas de cine, por lo que este año se lanzó un nuevo filme con mejores efectos visuales y con una realización con mayor presupuesto.

Esta historia se remonta a los inicios de Cole Young, el luchador de MMA, quien no recuerda su ascendencia y tampoco sabe por qué el personaje Sub-Zero ha ido en su búsqueda para cazarlo. Posteriormente, se sabe que el emperador Shang Tsung de Outworld es quien está detrás de todo este plan maligno para derrotar a los guerreros más fuertes de todo el mundo.

Super Mario Bros

Los hermanos fontaneros Luigi y Mario, protagonistas de los principales videojuegos de Nintendo, fueron los personajes principales de su película estrenada en 1993, que trata de una misión peligrosa para salvar la vida de Daisy, pareja del personaje con gorra verde, quien ha sido secuestrada por el villano Koopa.

En el filme se explica que hace millones de años los meteoritos acabaron con casi todos los dinosaurios; sin embargo, hubo algunos que sobrevivieron y cruzaron una dimensión alterna que les permitió evolucionar en una especia de raza humanoide que solo quería atacar a las personas.