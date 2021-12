The Gunk: se reveló un adelanto del juego a estrenarse el 16 de diciembre

The Gunk, el nuevo juego de los creadores de la saga SteamWorld, estará disponible el 16 de diciembre en Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Luego de haber aplazado su fecha de lanzamiento original, que inicialmente estaba proyectada para septiembre, Thunderful Games confirmó su fecha de lanzamiento. Ahora, el adelanto de 15 minutos del gameplay del esperado título revela grandes detalles.

The Gunk es el primer videojuego en tres dimensiones de Image & Form, estudio responsable de la franquicia SteamWorld que recientemente cambió de nombre a Thunderful Games. No será el último porque se indicó que SteamWorld Headhunter, una nueva entrega de la saga, apostará por acción y aventuras en cooperativo en un nuevo apartado gráfico 3D. De este último proyecto todavía no se conoce nada, ni plataformas en las que estará disponible ni su ventana de lanzamiento estimada.

Sobre el reciente adelanto, durante los primeros instantes del metraje, The Gunk nos sumerge por completo en las tareas básicas para adaptarnos a las mecánicas. El escaneo de objetos, las tareas de fabricación o la interacción con los personajes son los detalles que podemos apreciar, junto con lo que parece ser muestras de combates.

Los suscriptores de Xbox Game Pass no necesitan comprarlo, ya que The Gunk estará disponible de lanzamiento en el servicio de juego por suscripción de Microsoft. Aparecerá en todas las plataformas en las que está disponible la suscripción: consolas y PC. Sin embargo, todavía no se confirma si será compatible o no con el juego en la nube de Xbox Game Pass Ultimate.

Lo que sí se sabe es que será completamente exclusivo de Xbox: no estará disponible en Steam o Epic Games Store