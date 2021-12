PlayStation permitirá jugar partidas online gratis en PS4 y PS5 sin estar suscrito a PS Plus

Aunque muchos de los videojuegos que se han lanzado en las consolas PS4 y PS5 ofrecen partidas online, esta característica está solo disponible para aquellos que están suscritos al servicio de paga PlayStation Plus; sin embargo, esto cambiará pronto, al menos por unos días.

Si ya se te acabó tu suscripción en PS Plus pero aún quieres disfrutar del juego online desde una PlayStation 5 o PlayStation 4, te contamos que la compañía acaba de anunciar una promoción que te permitirá gozar de esta característica por tiempo limitado.

Tal como informa el portal de videojuegos Level Up, PlayStation señaló que a partir del sábado 18 de diciembre hasta el domingo 19 de diciembre, las partidas online de cualquier videojuego serán completamente gratuitas.

Lo mejor de todo es que no necesitas estar suscrito a PlayStation Plus. No obstante, para aprovechar esta promoción tienes que tener una cuenta de PlayStation Network y, por supuesto, conexión a internet estable.

Otro detalle a tener en consideración es que la oferta solo está dedicada al juego en línea, por lo que no podrás descargar los juegos gratuitos de diciembre de PlayStation Plus, los cuales puedes revisar en este enlace.

Esta no es la única promoción que ha realizado PlayStation. Desde el 9 hasta el 19 de diciembre de 2021 tienes la oportunidad de comprar 12 meses de PS Plus con el 50% de descuento. Es decir, en lugar de pagar 39.99 dólares pagarás por el 19.99 dólares. Puedes hacerlo desde este link.